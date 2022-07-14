AHBAP, bakanlığa 15 kat fark attı: Yanık'ın '500 bin TL'lik kaynak' açıklaması tepki çekti

14 Temmuz 2022 Perşembe, 11:26

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Alevler rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. 2. gününe giren yangına müdahale hala sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile yangın bölgesindeki vakfa 500 bin TL kaynak aktarılacağını açıkladı.

'500 BİN TL KAYNAK...'

Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz. Muğla, Datça’da bugün başlayan yangında ekipler sahada yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattık."

AHBAP, 7,5 MİLYON TL BÜTÇE AYIRMIŞTI

AHBAP Derneği'nin başkanı, ünlü sanatçı Haluk Levent, son zamanlarda sık sık yaşanan sel ve yangın gibi afetlerde zarar gören yurttaşlara destek için 7,5 milyon TL bütçe ayırdıklarını açıklamıştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'nin, felaketlerden zarar görenler için 7,5 milyon TL'lik bütçe ayırmasına karşılık; Bakanlığın '500 bin TL'lik yardım açıklaması, sosyal medyada tepki çekti.

İşte, Bakan Yanık'ın '500 bin TL'lik kaynak açıklamasına gelen tepkilerden bazıları...