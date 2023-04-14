Ahmet Davutoğlu: Bu da geçer ya hu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Bu akşam Adıyaman'da parti yöneticilerimiz ile il teşkilatımızın düzenlediği iftar programında ne ilginç ki elektrik kesintisi yaşandı. Eşim Sare Hanım’ın da katıldığı programda depremzede kardeşlerimiz, mum ışığıyla aydınlatılan çadırda iftar açtı. Bu da geçer ya hu” dedi.
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, dün Adıyaman’da partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.
Davutoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“Bu akşam Adıyaman'da parti yöneticilerimiz ile il teşkilatımızın düzenlediği iftar programında ne ilginç ki elektrik kesintisi yaşandı. Eşim Sare Hanım’ın da katıldığı programda depremzede kardeşlerimiz, mum ışığıyla aydınlatılan çadırda iftar açtı. Bu da geçer ya hu.”
Bu akşam Adıyaman'da parti yöneticilerimiz ile il teşkilatımızın düzenlediği iftar programında ne ilginç ki elektrik kesintisi yaşandı.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) April 13, 2023
Eşim Sare hanımın da katıldığı programda depremzede kardeşlerimiz mum ışığıyla aydınlatılan çadırda iftar açtı. Bu da geçer ya hu! pic.twitter.com/TL2xwCSTYr
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