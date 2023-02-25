Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı dahil herkesin istifayı düşünmesi lazım

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 19:11

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 19:28

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Artı TV canlı yayınına afet bölgesinden katıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı 11 ilde gerçekleşen gözaltılar ve tutuklamaların ardından kendisine sorulan 'istifa' değerlendirmesine Davutoğlu şu yanıtı verdi:

"İstifa onurlu bir eylemdir. İnsanın sorumluluk üstlenmesidir. Ben Başbakanlık'tan neden istifa ettim. Çünkü var olan o günkü Cumhurbaşkanı anlayışıyla anlaşmak mümkün değildi. Ya onurumla istifa edecektim ve siyasi mücadeleye devam edecektim ya da inanmadığım şeyleri yapmak zorunda bırakılacaktım.

KİMSE SORUMLULUK ÜSTLENMİYOR

Burada istifa tek taraflı olarak kişilerin sorumluluk üstlenerek yaptığı işlerdir. Ama Türkiye'de maalesef bugün kimse sorumluluk üstlenmiyor. Çünkü herkes tek bir kişinin emriyle bunu yaptığını söylüyor. İtfaiye müdürü yangın söndürürken 'Cumhurbaşkanımızın talimatıyla' diyor. Bakan bir yerden bir yere adım atarken 'Cumhurbaşkanımızın talimatıyla' diyor.

Böyle bir düzende istifayı düşünmek akla bile gelmiyor. Halbuki bugün bu vebalde payı olan ve ben 'imar yasası çıkaralım, şu şehirlere düzen getirelim' dediğimde, 'bir ilçe başkanı bile bulamazsın Ahmet Bey' diyen Cumhurbaşkanı dahil herkesin istifayı düşünmesi lazım. Çünkü sorumluluk sizde.

HERKES SORUMLU

Bıraksaydınız bu 8 yıl içinde bütün bu yapıları en azından temelden bazı şeyleri yapma imkanımız olurdu, fırsat vermediler. İmar yasasındaki temel unsur buydu. Tepeden aşağıya kadar herkesin sorumlu olduğu bir faciayla karşı karşıyayız."