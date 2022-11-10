Ahmet Davutoğlu yarın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu yarın makamında ziyaret edeceği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2022 Perşembe, 20:52
Ahmet Davutoğlu yarın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceği belirtildi.

11 Kasım Cuma günü saat 11.00'de gerçekleşecek olan ziyaretin konusu hakkında bilgi verilmedi.


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