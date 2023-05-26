Ahmet Davutoğlu'ndan Ümit Özdağ yorumu: 'İktidar için geniş koalisyon gerekiyor'
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Zafer Partisi’nin Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararına ilişkin, “Partiler iktidara gelmek için en geniş koalisyonları kurmak zorundadır” yorumunu yaptı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Davutoğlu, Zafer Partisi’nin Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararına ilişkin “Partiler iktidara gelmek için en geniş koalisyonları kurmak zorundadır” yorumunu yaptı.
Ümit Özdağ ile fikirlerinin uyuşmadığını belirten Davutoğlu, “Ama fikirlerimizin çoğunun uzlaşmıyor olması birlikte müzakere yapmayacağımız anlamına gelmez” ifadesini kullandı.
"MESAFE ALACAĞIZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Toplamı bir puan etmeyen partiler 40 vekil aldı” sözlerine, “Bu yorumlarını kibrine bağlarım ve acırım” sözleriyle yanıt veren Davutoğlu, 4 partinin Meclis’te ortak grup kurma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Davutoğlu, “Millet İttifakı içinde 4 partinin de bence grup oluşturma yollarını araştırması lazım, bu konuda da bazı görüşmelerim oldu. Bunun elbette bir zemini var. Bunun olması Meclis çalışmalarında aktiviteyi artırır. Hangi modelle, nasıl olur? Şimdi hepimiz 28 Mayıs’a odaklandık. 28 Mayıs seçimi sonrası liderler, ortak bir grup kurma konusunda mesafe alacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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