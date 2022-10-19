Mehmet Ali Çelebi AKP sıralarında: İşte ilk konuşması...

19 Ekim 2022 Çarşamba, 12:26

CHP'den Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP'ye katıldığını duyurmuştu.

AKP Grup Toplantısı öncesinde, partiye katılmasıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çelebi, “Çok olumlu bir görev. Milli konulardaki tutumumuz belli. AK Parti ailesinin ve Cumhur İttifakı'nın görüşleri de belli. Elimden gelen desteği vermeye geldim. Benim için çok onurlu bir görev” dedi.

"ATATÜRK ASKERİ OLARAK YANINIZDAYIM"

Daha sonra kürsüde bir konuşma yapan Mehmet Ali Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Allah utandırmasın. Neden buradayım? Sayın Cumhurbaşkanım siz canınızla, ben özgürlüğümle, milletimiz de bağımsızlığıyla tehdit edildi. Eğer siz 15 Temmuz gecesi direnmeseydiniz bugün ben kumpaslarda yargılanan komutanlarımız, kardeşlerimiz ve Türkiye'nin önde gelen binlerce ismi o gece aileleriyle birlikte katledilmiştik. Hiçbirimiz hayatta değildik bugün. Daha da önemlisi milletimiz bağımsızlığını yitirmişti. İşte bu nedenle bu millete cellat olan FETÖ zombi teşkilatınıza karşı yanınızdayım. Asker kökenli bir milletvekiliyim. Vücudum vatan toprağından nefesim vatan havasındandır. 1 milyona yakın asker, polis, korucu silah arkadaşım görevinin başında ben aynı zamanda onların onurunu koruyorum. Birçok devre arkadaşım şehit düştü. 40 bine yakın vatan evladı şehit düştü. Kurşun ve şarapnel yağmurlarında, mayın pusularında bir kolum fazla bir bacağım fazla diyerek paramparça vatan olan kahraman Türk askerleri adına bu millete cellat olan hain PKK/PYD terör örgütüne karşı mücadelenizde yanınızdayım. Ve temel gerekçem şu Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi ve çok cepheli bir egemenlik mücadelesi vermektedir.

Temel gerekçem şu Türkiye Cumhuriyet devleti Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki çok cepheli bir varoluş mücadelesi vermektedir. Bu nedenle ben de bir Atatürk askeri olarak Türkiye yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım."

ERDOĞAN'DAN ÇELEBİ'YE 'ÇOCUK' TAVSİYESİ

Çelebi'nin kürsüde yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan Çelebi'nin elini sıktı ve "Senin çocuk kaç tane?" diye sordu. Çelebi ise "Bir tane efendim" diye yanıt verdi. Çelebi, daha sonra yanında bulunan eşinin işaret edip "Doktora, kariyer..." dedi. Erdoğan ise "Olmaz ya, bu işin kariyeri çocuk doğurmak" dedi ve "Sayıları artırmak lazım, Allah'tan isteyelim devam. Çocuk çok önemli. Bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var" diye ekledi.

Erdoğan, daha sonra kürsüde Çelebi'nin parti rozetini taktı.

ERGENEKON'DAN AKP'YE

Mehmet Ali Çelebi, Ergenekon kumpasları sürecinde “örgüt adına Hizb ut-Tahrir örgütü içine sızarak faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla 18 Eylül 2008’de tutuklanmış ve 41 ay cezaevinde yatmıştı. 11 Mart 2014 tarihinde hakkında iddia edilen suçlardan beraat eden Çelebi, yaşadıklarını "Teğmen" adını verdiği kitapta kaleme almıştı.

CHP'nin 35 ve 36. kurultaylarında parti meclisine girerek siyasete atılan Çelebi, 2018 genel seçimlerinde de milletvekili seçilmişti.