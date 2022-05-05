AYM, HDP'nin kapatılması davasında ek delilleri 12 Mayıs'ta inceleyecek
Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemli davada, ek delillere ilişkin taleplerin incelenmesini 12 Mayıs'ta yapacak.
Anayasa Mahkemesi, 12 Mayıs'taki Genel Kurul gündemine, HDP'nin kapatılması davasında sunulan ek delillere ilişkin taleplerin incelenmesini aldı.
Anayasa Mahkemesi, aralarında HDP'li Semra Güzel ile ilgili dosyanın da yer aldığı ek delillere ilişkin talepleri inceleyerek, sunulan ek delillerin dava dosyasına girip girmemesini karara bağlayacak.
SEMRA GÜZEL İLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR EK DELİL OLARAK SUNULMUŞTU
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının, öldürülen PKK'li teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili soruşturma dosyasında yer alan bilgi ve belgeler de HDP'ye yönelik kapatma davasına ek delil olarak konulması için Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmişti.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Kapatma davası sürecinde, Başsavcılık dava dosyasına ek delil, HDP de ek savunma sunabiliyor.
Kapatma davasında işleyen süreç kapsamında, daha sonra belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.
Bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.
Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.
HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69'uncu maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.
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