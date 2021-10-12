AKP'nin tepki gösterdiği anketle ilgili konuştu

AKP’nin oyunu yüzde 31.9 gösteren son anketi iktidarın tepkisini çeken ORC Araştırma’nın Genel Müdürü Mehmet Pösteki, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.





Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Pösteki, “Kamuoyu araştırmaları iyi durumdayken AK Parti yöneticileri bizi arayıp tebrik ederdi. Araştırmalarımızı referans gösterirlerdi. Son veriler düşük çıkınca karalama kampanyalarına başladılar ki bu konuda karalanan ilk ben değilim. Türkiye’de işini doğru yapan hiç yoksa 50 araştırma şirketi var ve hepsi yalan söylüyor olamaz” dedi.