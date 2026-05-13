Ahmet Türk 'Kürdistan' açıklamasına gelen tepkilere yanıt verdi: 'Mustafa Destici'yi ciddiye almıyorum'

Ahmet Türk'ün ifadelerine yönelik ilk tepkilerden biri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Saral, milletin adını ve devletini yok sayarak siyaset yapılamayacağını belirterek, "Bu topraklarda 'Kürdistan' diye bir devlet yoktur, olamayacaktır. Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Futbol üzerinden ayrılıkçı heves pompalamak kimsenin haddi değildir, konuşurken sınırını ve haddini bileceksin" sözleriyle Türk'e yüklendi.

Benzer ve daha sert bir dil kullanan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise Ahmet Türk'ün açıklamalarını alıntılayarak "Ne Kürdistan'ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin…" ifadelerini kullandı.

AHMET TÜRK'TEN YANIT

Gelen tepkilerin büyümesi üzerine İlke TV'de katıldığı bir programda sözlerine açıklık getiren Ahmet Türk, "Kürdistan dediğimiz zaman sadece Kürtleri kastetmiyoruz; orada Süryani'si, Ermeni'si, Arap'ı var. Bunların hepsi Kürdistani halklardır" dedi.

Türk, Amedspor'un tüm Türkiye'nin bir takımı olduğunu ancak tribünlerde Kürtçe şarkı ve sloganların yer almasının "bir halkın dilinin ve kültürünün yansıması" olarak kabullenilmesi gerektiğini belirtti. Türk ayrıca, "Bunu kabullenmezseniz bu ülkede hiçbir zaman barışı ve kardeşliği sağlayamazsınız" görüşünü savundu.

"DESTİCİ'Yİ CİDDİYE ALMIYORUM"

Programda kendisine yönelik ağır ifadeler kullanan BBP lideri Destici'nin sözleri de sorulan Ahmet Türk, "Mustafa Destici'yi ciddiye almıyorum. Cevap verilecek biri değil" dedi.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" söylemlerini ön plana çıkardığı ve Mardin'deki kayyım süresinin uzatıldığı, aynı zamanda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ahmet Türk ile ilgili "göreve dönmeli" yönündeki mesajlarının tartışıldığı bir süreçte patlak veren bu polemik, siyasetteki kutuplaşmanın sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.