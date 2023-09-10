Ahmet’in ölümünün üzerinden 10 yıl geçti: ‘İçimiz kan ağlıyor’

Yayınlanma: 10.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.09.2023 - 04:00

Oğlunun ölüm yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet’e konuşan anne Emsal Atakan senelerdir adalet arayışlarının sürdüğünü belirtti. 10 yıllık sürece ilişkin bilgi veren Anne Atakan, “İçimiz kan ağlıyor, büyük acılar içindeyiz. Hukuki bir muhatap bulamıyoruz” dedi. Depremde Hatay’da yaşadıkları evin yıkıldığını ifade eden Anne Atakan, “Ahmet Atakan’ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı. Depremde de birçok yakınımızı kaybettik. Ahmet’in anıları enkaz altında kaldı. Enkazdan yalnızca birkaç parça eşyasını çıkarabildim. Hatay depremde kaderine terk edildi. Sözün bittiği yerdeyiz. Burada insanlık dramı yaşandı. Depremden kurtulanlar acıyla yaşama tutunuyor” şeklinde konuştu.

Gezi Parkı davası tutukluları hakkında konuşan anne Atakan, “Avukatımız Can Atalay milletvekili seçilmiş olmasına karşın tutuklu. 74 bin kişi Can Atalay’a oy verdi. Bu kadar insanın iradesini gasp ediyorlar. Gazeteci Barış Pehlivan da geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Konuşan herkesi sindirmeye çalışıyorlar. Başka çocuklar öldürülmesin, başka anneler ağlamasın diye adalet arıyoruz” dedi.

