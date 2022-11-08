AİHM'den tutuklanan HDP milletvekilleriyle ilgili hak ihlali kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), 2016'da tutuklanan 13 HDP Milletvekili hakkında hak ihlali kararı verdiği öğrenildi.
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, 2016’da tutuklanan HDP’li milletvekilleriyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görülen davada verilen kararı duyurdu.
Buna göre AİHM, 2016’da tutuklanan HDP’li milletvekillerinin haksız olarak tutuklandıklarına, tutuk hallerinin haksız olarak devam ettirildiğine, ifade özgürlüğü ve seçme ve seçilme haklarının ihlal edildiğine, tutuklanmaları ile bağlantılı olarak 18. maddenin ihlal edildiğine karar verdi.
AİHM'in hak ihlali kararı verdiği isimler arasında eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve 2021'de HDP'den istifa eden Ayhan Bilgen de bulunuyor.
Ramazan Demir'in paylaşımı şöyle:
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