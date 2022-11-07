AKP'li Cevheri'den yeni adım: Çözüm süreci neden olmasın?
AKP'nin anayasa teklifi görüşmeleri için HDP'yle de görüşme yapmasına ilişkin "HDP legal bir partidir. Onların desteğine ihtiyacımız var" diyen AKP'li Mehmet Ali Cevheri, bir adım daha attı. Cevheri, bu kez "yeni bir çözüm süreci"nin de olasılık dahilinde olduğunu söyledi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve beraberindeki AKP heyeti, "türban serbestisi"ni içeren anayasa teklifi kapsamında partilere ziyarette bulunmuştu. Bozdağ ve beraberindekilerin kapısını çaldığı partilerden birinin de HDP olması hem siyasi kulislerle hem kamuoyunda tartışma konusu haline geldi.
Bu ziyaretin ardından konuşan AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevheri de katıldığı bir canlı yayın programında yaptığı çıkışla tartışmaları da daha da alevlendirmişti. "HDP legal bir partidir. Onların desteğine ihtiyacımız var" diyen Cevheri, bu kez "yeni çözüm süreci" iddiasında bulunarak bir adım ileri gitti.
Cevheri, Medyascope'a yaptığı açıklamada, ziyaretle ilgili “Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?” şeklinde gelen soru üzerine şu ifadeleri kullandı:
“Şimdi tabii, neden olmasın? Uzatılan bu eli HDP değerlendirirse, bu anayasa çalışmasına müspet manada destek verirse… HDP’nin sorunu, Türkiye partisi olup olmaması. Biz arzu ediyoruz ki; HDP, Türkiye partisi olsun, terör ile arasına bir mesafe koysun. Bizim AK Parti olarak bir duruşumuz ve çizgimiz vardır. Dolayısıyla ülkenin birliği bütünlüğü noktasında, gönderde Türk bayrağının dalgalanması noktasında hassasiyetimiz var. Bu, bizim kırmızı çizgimiz ve hiçbir zaman taviz vermeyiz. Dolayısıyla ben düşünce olarak AK Parti’de siyaset yapan ve şeref ile bu görevi yürüten bir insanım. Irki manada siyaset yapan partilerle benim uzaktan yakından bir ilgim yoktur. Onu da özellikle belirteyim. Dolayısıyla inanç, düşünce ve fikir olarak benim düşüncelerimi ve fikirlerimi savunun bir parti olduğu için ben AK Parti’deyim."
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