Akbelen kıyımı Meclis'te

Yayınlanma: 01.08.2023 - 18:49

Güncelleme: 01.08.2023 - 18:49

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Muğla’nın Milas ilçesinde YK Enerji’nin madencilik faaliyetleri için Akbelen Ormanı’nda kesilen ağaçları TBMM’ye verdiği soru önergesi ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sordu.

CHP’li Dinçer, önergesinde, “Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy mevkiindeki Akbelen Ormanı’nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla günlerdir ağaçlar kesiliyor. Yasalar ve Anayasa yok sayılarak dört yıllık kömür rezervi için yüz yıllık ağaçlar kesiliyor. Dünya fosil yakıtlardan vazgeçerken, 5’li çete birkaç yıl daha kesesini doldursun diye izin dahi alma gereği duymadan yaşam alanları, su kaynakları ve yaban hayatı yok ediliyor” dedi.

Günlerdir Akbelen'de yapılan ağaç kesimlerine dayanak yapılan orman kesim izninin süresinin 2021 yılının aralık ayında sona erdiği iddialarına değinen Dinçer, şunları kaydetti;

“Doğa ve çevre konularında çalışmalar yürüten ve hukuki süreçleri takip eden Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları (ÇEHAV) grubundan avukat arkadaşlarımız bu konuda titiz bir çalışma yaparak, Akbelen ormanlarında yaşanan hukuksuzluğu ortaya koymuşlardır.

Türkiye'deki hukuksuzluk ortamına alışan, yasa tanımayan şirket, orman kesim izninin yürütmesi durdurulduğu günlerde iznin süresini uzatmak içim başvuru yapmış. O tarihte yürütmeyi durdurma kararı olduğundan, izin süresi uzatılmamış. Orman kesim izninin yürürlükte olduğu zamanlarda ise uzatma başvurusu yapılmamış.

“BU İZİN YÜRÜRLÜKTE DEĞİL”

Yürütmesi durdurulmuş bir işlemle ilgili uzatma başvurusu hukuken geçerli değildir. Hukuken geçerli olmayan bir başvuru üzerinden orman kesim izninin yürürlükte tutulması yasalara aykırıdır. İzin süresi içerisinde hukuken geçerli bir uzatma başvurusu yapılmadığından iznin süresi dolmuş ve bu izin artık yürürlükte değildir. Bu nedenle süresi dolan izin üzerinden yapılan kesimler usulsüz ve hukuka aykırıdır.

Ayrıca, 2021’de süresi dolan orman izni de, ilave izindir. İlgili yönetmelikte birden fazla süre uzatma hakkı düzenlenmemiştir. Tekrar süre uzatmaları da yönetmelik kapsamında mümkün gözükmemektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı Akbelen’de hangi hukuku işletiyor, bilemiyoruz. Günlerdir çıkıp bir açıklama dahi yapmadılar. Orman izninin süresi bitti, sizin para hırsınızın süresi bitmiyor.”

Dinçer, Bakan Yumaklı’dan şu sorulara yanıt istedi: