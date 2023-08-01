Cumhuriyet muhabirlerinin kareleriyle Akbelen direnişi... 'Yastayım'

Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi için ağaçların katledilmesine karşı yöre halkı ile yaşam savunucularının başlattığı direniş 9. gününde devam ediyor. Akbelen direnişi, bölgedeki gelişmeleri takip eden Cumhuriyet muhabirlerinin karelerine yansıdı.

Şeyda Öztürk / İrem Karakaş
Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:17
Cumhuriyet muhabirlerinin kareleriyle Akbelen direnişi... 'Yastayım'
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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding'in maden sahansını genişletmek için ağaçları katletmesine karşı yöre halkının ve desteğe gelen yaşam savunucularının direnişi 9'uncu gününde sürüyor.

Bölgedeki yurttaşlar güne jandarma ablukasında başlarken, Akbelen direnişi Cumhuriyet muhabirlerinin karelerine böyle yansıdı:


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