Zekeriya Kaya kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya kaç yaşında, nereli?
28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından yeniden göreve gelen Erdoğan, yeni kabineyi açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yeni bakan yardımcılarının kimler olduğu belli oldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya oldu. Yurttaşlar, Zekeriya Kaya hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Zekeriya Kaya kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya kaç yaşında, nereli?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Zekeriya Kaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya'nun hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Zekeriya Kaya kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya kaç yaşında, nereli? İşte, Zekeriya Kaya hakkında merak edilenler...
ZEKERİYA KAYA KİMDİR?
Zekeriya Kaya, Maliye Bakanlığı’nda Muhasebe Denetmenliği, Vergi Denetmenliği ve Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulundu.
Ardından Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanlığı yaptı.
Hala Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nı yürütmekte olan Zekeriya Kaya,Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.
2023 Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları;
Abdullah Erdem Cantimur
İsmail İlhan Hatipoğlu
Osman Çelik
Zekeriya Kaya
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