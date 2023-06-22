Yayınlanma: 22.06.2023 - 10:37

Güncelleme: 22.06.2023 - 10:37

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Osman Çelik, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Çelik'nun hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Osman Çelik kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Çelik kaç yaşında, nereli? İşte, Osman Çelik hakkında merak edilenler...

OSMAN ÇELİK KİMDİR?

Osman Çelik, 1964 yılında Erzincan'da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu.

1986-1987 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü'nde Ekonomist olarak çalıştı. 1988-1995 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğü'nde Uzman ve Baş Uzman olarak görev aldı. 1995-1999 yıllarında İhlas Finans Kurumu'nda Proje ve Pazarlama Müdürlüğü görevini sürdürdü.

2000-2005 döneminde Anadolu Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006-2015 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankası'nda sırasıyla Krediler'den ve Ticari Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Haziran 2015 itibariyle de Genel Müdürlük yaptı.

Osman Çelik, 29 Haziran 2016 tarihinde Hazine Müsteşarlığı'na atandı. Hazine Müsteşarlığı döneminde İslam Kalkınma Bankası İcra Kurulu Üyeliği yaptı ve G-20 Türkiye Sherpası olarak görev aldı. Aynı dönemde Dünya Bankası, EBRD, Asya Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Ecobank, Asya Altyapı Yatırım Bankası Guvernörlüklerinin yanı sıra FSB, Finansal İstikrar Komitesi, Faizsiz Finansman Koordinasyon Kurulu ve KOSGEB İcra Kurulu üyeliği görevlerinde de bulundu.

2017-2021 yılları arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı yapan Çelik, Ekim 2018 tarihinden itibaren Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. 25 Mart 2022 tarihi itibariyle Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Osman Çelik'in adı 2016'da Hazine Müsteşarlığı görevine geldikten sonra lojmanı beğenmeyip ev kiralattığı ve içini 223 bin liraya döşettiği iddialarıyla gündeme geldi. O dönem Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Çelik'in yaptıklarının etik dışı olduğuna karar verip kınamıştı.

2023 Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları;

Abdullah Erdem Cantimur

İsmail İlhan Hatipoğlu

Osman Çelik

Zekeriya Kaya