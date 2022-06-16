Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
AKP kurucularından Bülent Arınç'ın "Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin vaktidir" sözlerine AKP'li Mehmet Metiner'den çok sert tepki geldi.
Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner'in, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın "Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir" sözlerine sert tepki göstermesi AKP içerisindeki çatlağı iyice gün yüzüne serdi.
Eski TBMM Başkanı ve AKP'nin kurucularından olan Bülent Arınç, 'Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden' başlıklı toplantıya katıldı.
Arınç konuşmasında AKP'lileri ve AKP'ye yakın gazetecileri eleştirdi. Arınç "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir" ifadelerini kullandı.
METİNER: BÜLENT ARINÇ’IN İSMİNİ DUYMAK İSTEMİYORUZ
Arınç'ın bu sözlerine AKP içerisinden tepki gecikmedi. AKP'li Mehmet Metiner Bülent Arınç'a "Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık; inşallah ihraç olur gider, onu partide tutanlara da yazıklar olsun!" sözleriyle tepki gösterdi.
TV100'de yayınlanan "Sağlı Sollu" programında konuşan Metiner, Arınç'ın ismini duymak istemediklerini belirtti.
Metiner, "Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Yeter artık yani. Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olurlarsa olsunlar" dedi.
Arınç'ın sözlerini "aşağılık ifadeler" olarak nitelendiren Metiner, şöyle devam etti:
- Biz kral çıplak demeyi bilecek kadar yürek sahibi insanlarız. Mangal gibi yüreğimiz var. Bülent Arınç'ın cesareti varsa o aşağılık lafları edeceğine buyursun gelsin TV100’de karşılıklı konuşalım. En az onun kadar müktesebatımız var bizim. Mücadele tarihimizde, geçmişimizde. İkide bir sütrenin arkasına çekilip başkalarına ayar çekmeye çalışmasın, haddini bilsin. Gerçekten hadsizlikte sınır tanımamaya başladı. İfadelerin hepsi aşağılık.
- Yüce divan oylamasında Bülent Arınç ve arkadaşları Davutoğlu ekibi ‘Evet’ oyu kullandılar. İçimizde FETÖ’cüler vardı, onlar ayrıldılar siz onlar kadar bile şerefli değilsiniz. Hem içimizde durup hem arkamızdan hançerlemek namertliktir.
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