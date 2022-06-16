Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık

16 Haziran 2022 Perşembe, 22:29

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner'in, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın "Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir" sözlerine sert tepki göstermesi AKP içerisindeki çatlağı iyice gün yüzüne serdi.

Eski TBMM Başkanı ve AKP'nin kurucularından olan Bülent Arınç, 'Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden' başlıklı toplantıya katıldı.

Arınç konuşmasında AKP'lileri ve AKP'ye yakın gazetecileri eleştirdi. Arınç "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir" ifadelerini kullandı.

METİNER: BÜLENT ARINÇ’IN İSMİNİ DUYMAK İSTEMİYORUZ

Arınç'ın bu sözlerine AKP içerisinden tepki gecikmedi. AKP'li Mehmet Metiner Bülent Arınç'a "Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık; inşallah ihraç olur gider, onu partide tutanlara da yazıklar olsun!" sözleriyle tepki gösterdi.

TV100'de yayınlanan "Sağlı Sollu" programında konuşan Metiner, Arınç'ın ismini duymak istemediklerini belirtti.

Metiner, "Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Yeter artık yani. Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olurlarsa olsunlar" dedi.

Arınç'ın sözlerini "aşağılık ifadeler" olarak nitelendiren Metiner, şöyle devam etti: