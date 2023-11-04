AKP, 21 yıl önce iktidara geldi: Hedefinde hep Cumhuriyet kazanımları oldu

Yayınlanma: 04.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.11.2023 - 03:00

ANASOL-M hükümetinin ikinci partisi MHP’nin lideri Bahçeli, 3 Kasım 2002’de erken seçim yapılmasını istedi. Koalisyon liderleri 16 Temmuz 2002’de erken seçim yapma kararı aldı. Kasım 2002 seçimlerinde AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, siyasi yasağı gereği seçimlere katılamadı. 3 Kasım’da yapılan seçimi, AKP yüzde 34.2 ile önde tamamlarken, CHP yüzde 10.2 ile ikinci parti oldu. Ardından AKP çeşitli tarikat ve cemaatlerden destek gördü. Bu kapsamda ön plana çıkan ise Fethullah Gülen’in “Gülen Hareketi” (FETÖ) oldu. AKP ile cemaat arasında, devlette kadrolaşma kısmında bir işbirliği görüldü.

ATATÜRKÇÜLER TASFİYE EDİLDİ

2007 seçimlerinde AKP oyunu yükselterek yüzde 46.5 oyla iktidarını sürdürdü. AKP’nin ikinci döneminde Cumhuriyet tarihinin zorlu süreçlerinden biri yaşandı. Bu süreçlerden ilki FETÖ’nün devlet kadrolarındaki Atatürkçüleri hedef alan “Ergenekon-Balyoz Kumpası” oldu. Birçok Atatürkçü isim bu dava kapsamında yargılandı. Bu olaylar kamuoyunda, “Atatürkçülerin tasfiyesi” olarak yorumlandı. Diğer bir olay ise “17-25 Aralık Süreci” idi. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk davalarından olan süreç kapsamında 3 bakan istifa ederken, hükümet FETÖ için “paralel yapı” sözünü kullanmaya başladı.

YİNE BAHÇELİ KURTARDI

Bu skandal sürecin ardından Haziran 2015 seçimleri geldi. Seçimde AKP yüzde 40.8 oyla birinci parti olsa da tek başına hükümeti kurma yeterliliğine ulaşamadı. Bahçeli, yine erken seçim çağrısı yaparak, 15 Kasım’ı işaret etti. Kasım 2015’te yapılan seçimlerde AKP yüzde 49.5 oyla hükümeti kurma yetkisi kazandı. Bu dönemde de 15 Temmuz 2016’de FETÖ’nün darbe girişimi gerçekleşti. Başarılı olamadı ve AKP ile FETÖ işbirliğini bozdu.

Darbe girişiminin ardından MHP ile AKP arasında yakınlaşma süreci başladı. 2017 Referandumu ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kuruldu. MHP, referandumda “Evet” kampanyası yürüttü. İki parti 2018’de “Cumhur İttifakı”nı kurdu. Ardından 2018 ve 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ile Milletvekili Seçimlerinde Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi.