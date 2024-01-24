Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:50

Güncelleme: 24.01.2024 - 12:50

Cumhur İttifakı'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. Cumhur İttifakı Ankara Ayaş Belediye Başkanı adayı Mehmet Yüksel Kirazdibi seçildi. Peki, Cumhur İttifakı Ankara Ayaş Belediye Başkanı adayı Mehmet Yüksel Kirazdibi kimdir? Mehmet Yüksel Kirazdibi kaç yaşında, nereli?

MEHMET YÜKSEL KİRAZDİBİ KİMDİR?

MHP' den bir dönem İl Genel Meclisi üyeliği yapan Mehmet Yüksel, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde tekrar aday adayı olduğunu açıkladı. İl Turizm Müdürlüğü yaptığı yıllarda Giresun turizmine önemli katkıları olan Yüksel'in, merkez ilçeden aday adayı olması MHP camiasında olumlu yankı buldu. Geçmişte çok sayıda sivil toplum kuruluşunda etkin görevlerde de bulunan Mehmet Yüksel, Giresun Merkez ve ilçelerde STK'ları ve esnafları ziyaret ederek göreve talip olduğunu anlatıyor.