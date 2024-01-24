AKP Ankara Elmadağ Belediye Başkanı adayı Eyyüp Tekiner kimdir? Eyyüp Tekiner kaç yaşında, nereli?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP Ankara Elmadağ Belediye Başkanı adayı Eyyüp Tekiner oldu. Peki, AKP Ankara Elmadağ Belediye Başkanı adayı Eyyüp Tekiner kimdir? Eyyüp Tekiner kaç yaşında, nereli?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. AKP Ankara Elmadağ Belediye Başkanı adayı Eyyüp Tekiner seçildi. Peki, AKP Ankara Elmadağ Belediye Başkanı adayı Eyyüp Tekiner kimdir? Eyyüp Tekiner kaç yaşında, nereli?
EYYÜP TEKİNER KİMDİR?
Eyüp Tekiner, 1973 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezun oldu. İstanbul Eyüp ilçesinde doğan ve büyüyen Tekiner, halen Eyüp Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. Tekiner, siyasi kariyerine 2004 yılında AK Parti’nin Eyüp İlçe Teşkilatı'nda adım attı.
Zaman içinde çeşitli kademelerde görevler üstlendi ve 2019 yılından itibaren Eyüp Belediye Başkanı olarak hizmet vermektedir.
EYYÜP TEKİNER EVLİ Mİ?
Eyüp Tekiner evli ve üç çocuk babasıdır.
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