AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: 'Seçimi en kötü ihtimal yüzde 53-54 bandında tamamlarız'
AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın en kötü ihtimallae yüzde 53-54 oy oranına ulaşacağını öne sürdü. Özcan, seçmenin kendilerine "Fırsatçılar var ama bu işi çözecek de sizsiniz. Biz size güveniyoruz" dediğini söyledi.
AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisine yakın 24 TV ekranlarında yayınlanan “Arafta Sorular” programında açıklamalarda bulundu.
Önümüzdeki seçimlere yönelik tahminde bulunan Özcan, "2018'de Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanımızı seçtik. İnşallah Cumhur İttifakımızla beraber Ankara'da gücümüzü birleştirince en kötü ihtimal, yüzde 53-54 bandında Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlarız" iddiasında bulundu.
Özcan, partisinin mevcut oy oranı için ise "AK Parti olarak, bazı rakamlar zikrediliyor ama biz yüzde 40'ın altına düşmedik. En güzel anket sahadır. Sahada vatandaşlarımız şunu diyor; sıkıntılar çekiyoruz, fırsatçılar var ama bu işi çözecek de sizsiniz size güveniyoruz. Yaptığımız bir hata ve yanlışları çok rahat bir şekilde yüzümüze söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
Esra Elönü’nün, “Anketler ne durumda?” sorusu üzerine ise Özcan, “En güzel anket sahadır. Eleştiri tabii ki de var. Vatandaşımız bize her şeyi söyleyebilir. Her zaman bize destek oldular. Onlar bize ne derse hepsinde haklıdır. Son 1 yılda hep sahadayız. Vatandaşımız bize ‘Dünyada bir sıkıntı var. Tedarikten kaynaklanan sorunlar olabiliyor. 'Fırsatçılar var ama bu işi çözecek de sizsiniz. Biz size güveniyoruz’ diyorlar. Yaptığımız hata ve yanlışları çok rahat bir şekilde yüzümüze de söyleyebiliyorlar diye konuştu.
"11-12 MİLYON ÜYEMİZ VAR"
AKP'nin üyelik konusunda CHP'ye fark attığını söyleyen Özcan, "En büyük göstergemiz üyelik oranıdır, üyelik sayısıdır. Yani biz şu anda Allah'a şükürler olsun son 2 yılda 200.000'i geçen üye şeyine ulaştık. Yardımı parti olarak ayrım yapar mısın? O adam ihtiyaç sahibiyse ona yardımını vermen lazım. Şu anda Allah'a şükür 800.000 üyemiz var. Benim için en önemli şey vatandaşımızın nabzını tutmak, ankettir ve üyelik sayılarıdır. Hele ki tüm Türkiye'deki AK Parti üyelik sayılarına baktığımız zaman 11-12 milyon sayısında bir üyemiz var. CHP'ye bakın AK Parti'ye yetişmeyi bırakın arada çok büyük fark var" dedi.
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