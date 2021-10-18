AKP Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'tan Tamer Karadağlı'ya destek: Siyaset yapma yeri burasıdır
Altın Portakal Film Festivali'nde oyuncu Nihal Yalçın'a ödülünü verdiği sıradaki tavırları ve sonrasındaki açıklamalarıyla tartışma konusu olan Tamer Karadağlı'ya AKP'den destek geldi.
AKP Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül gecesinde oyuncu Nihal Yalçın'a yönelik tavırlarıyla tartışma konusu haline gelen Tamer Karadağlı'ya destek açıklaması yaptı.
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin siyasi bir şova dönüştüğünü öne süren Taş, "Altın Portakal Film Festivali'nin sanatın dışında şanssız kötü bir olayla gündeme gelmesini ben yadırgadım. Bu Antalya'mız için maalesef utanç tablosudur" dedi.
AKP'li Taş'ın sözleri şöyle:
"Tamer Karadağlı olayında bir hususun altını çizmek istiyorum. Orada gerçekleşen diyalogda da çok üzüldüğüm bir konu var. Altın Portakal yıllardır Antalya'mızın bir değeri. Bugün festivalin siyasetle gündeme gelmesi, bir sanatçının orada siyaset yapması yanlış. Tamer Karadağlı'nın da o sanatçıya tepki göstermesi kesinlikle yerinde ve doğrudur. Altın Portakal siyaset yapma yeri değildir. Siyaset yapma yeri burasıdır, il başkanlıklarıdır. Siyaset yapmak isteyen partilerde siyaset yapsın. Altın Portakal Film Festivali'nin sanatın dışında şanssız kötü bir olayla gündeme gelmesini ben yadırgadım. Bu Antalya'mız için maalesef utanç tablosudur. Festival, Antalya'nın tarihiyle, doğasıyla, sanatıyla, turizmiyle gündeme gelmesi gereken sanat mecrasıdır. Altın Portakal siyaset yapma yeri, birilerinin şov yapma yeri değildir. Menderes Türel döneminde Altın Portakal'ın ivmesi yükselmişti. Altın Portakal'da sanat konuşulmuştu. Bugün festival Antalya'nın tanıtımına, turizmine, sanatına, tiyatrosuna, sinemasına katkı sağlamak yerine siyasi ucuz polemiklerle gündeme gelmektedir."
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