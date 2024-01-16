Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:07

Güncelleme: 16.01.2024 - 10:07

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimi öncesi AKP'nin belediye başkan adayları netleşmeye başladı. Peki, AKP belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AKP belediye başkan adayları kim?

AKP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart'taki yerel seçime hazırlık çalışmaları kapsamında 7 Ocak'ta 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adayını açıklayan AKP, 17'si büyükşehir olmak üzere 48 adayını ise 14 Ocak Pazar günü ATO Congresium'daki programla duyuracaktı.

Ancak konuyla ilgili açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir" dedi.

AKP'DE AÇIKLANAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

11 büyükşehir belediye başkan adayı

Buna göre; Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan old