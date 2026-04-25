AKP'den 32 ilde 71 taşınmaza özelleştirme hamlesi: 'Bu, Cumhuriyet'in ortak birikimlerinin tasfiyesidir'

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Mart 2026 tarihli kararla 27 ilde 55 taşınmazın (1,23 milyon metrekare), 24 Nisan 2026 tarihli kararla ise 32 ilde 71 taşınmazın (1,08 milyon metrekare) özelleştirme kapsamına alındığını kaydetti.

Özelleştirme sürecinin münferit bir işlem olmadığını belirten Arslan, listede doğrudan hastaneler, sağlık tesisleri, ASM’ler, dispanserler ve lojmanların yer aldığını vurguladı.

Tartışmanın yalnızca satış boyutuna indirgenmesini eleştiren, asıl kritik noktanın planlama yetkisi olduğunu söyleyen Arslan, kararlar kapsamında yalnızca satış değil; kiralama, gelir ortaklığı ve işletme hakkı devrinin de bulunduğuna işaret etti. Özelleştirme İdaresi’ne devredilen yetkilerle birlikte bu alanların imar planlarının değiştirilebileceğini vurgulayan Arslan, "Sağlık alanı statüsü kaldırılabilir, farklı kullanım kararları alınabilir. Yani mesele sadece mülkiyet değil, kamusal niteliğin değişmesidir. Bu, Cumhuriyet'in ortak birikimlerinin tasfiyesidir" ifadesini kullandı.

"ÇÖZÜMÜ ÜRETİMDE DEĞİL, KAMU VARLIKLARINI SATMAKTA ARIYORLAR"

Arslan, sürecin dikkati çekici örneklerinden birinin Eskişehir olduğunu belirtti. 17 Mart tarihli Resmi Gazete kararında eski Devlet Hastanesi ve Doğumevi alanının, 24 Nisan kararında ise Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül hizmet binasının özelleştirme kapsamına alındığını hatırlattı. İktidarın bu alanlar için daha önce "yeni hastane yapılacak" açıklamasında bulunduğunu dile getiren Arslan, "Bir yandan hastane vaadi veriliyor, diğer yandan aynı alanlar özelleştiriliyor. Bu açık bir çelişkidir" dedi.

Türkiye'de 1984–2025 arasında toplam 72 milyar dolarlık özelleştirme yapıldığını kaydeden Arslan, bunun 63 milyar dolarının AKP iktidarında gerçekleştiğini belirtti. Arslan, "Çözüm üretimde değil, elde kalan kamu varlıklarını satmakta aranıyor. Şimdi ise aynı anlayış, çözümü üretimde ve kamusal yatırımlarda değil; kalan kamu varlıklarının elden çıkarılmasında arıyor" diye konuştu.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE İPTAL DAVASI AÇILACAK

2026 bütçesine 185 milyar TL'lik özelleştirme hedefi konulduğunu da hatırlatan Arslan, bunun son 5 yıldaki toplam gelirin yaklaşık dört katı olduğuna dikkati çekti. Arslan, 17 Mart tarihli karar için Danıştay’a başvuru yapıldığını, 24 Nisan kararına karşı da iptal ve yürütmeyi durdurma talebiyle dava açılacağını açıkladı. Arslan, "Bu bir ekonomi politikası değil; kamunun elinde kalan son varlıkların da elden çıkarılmasıdır." dedi.