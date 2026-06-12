AKP'den 'Erdoğan'lı, 'SİHA'lı, 'Togg'lu Dünya Kupası şarkısı: 'İstismar etmediğiniz bir tek milli takım kalmıştı!'

Dünya Kupası'na en son 24 yıl önce katılan Türkiye Milli Futbol Takımı, ilk maçına 14 Haziran 2026 Pazar günü çıkacak. İlk maça günler kala AKP'nin milli takım için hazırladığı şarkıyı sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığınca hazırlanan "Siz Hepiniz Biz Türkiye" isimli şarkının klibi, Türk Millî Futbol Takımlarının resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Milli Takımın oynadığı maçlardan ve tribünlerden kesitlere yer verilen klipte, sık sık AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Togg marka otomobile ve savunma sanayi tarafından üretilen silahlara yer verildiği görüldü.

Klip milli takımların hesabından şu ifadelerle paylaşıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan “Siz Hepiniz Biz Türkiye” marşı sizlerle.

Millî Takımımızın Dünya Kupası yolculuğunda birliğimizi, beraberliğimizi ve ortak heyecanımızı yansıtan bu anlamlı çalışma; milyonlarca vatandaşımızı ay-yıldızlı formamızın etrafında buluşturan güçlü bir mesaj taşımaktadır.

Bu kıymetli eser için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ak Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı’na, katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

A Millî Takımımız için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan “Siz Hepiniz Biz Türkiye” marşı sizlerle.



Millî Takımımızın Dünya Kupası yolculuğunda birliğimizi, beraberliğimizi ve… pic.twitter.com/NX9AFmOyP1 — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 11, 2026

"İSTİSMAR ETMEDİĞİNİZ BİR MİLLİ TAKIM KALMIŞTI"

Milli takım, futbol ve Dünya Kupası'ndan ziyade AKP propagandasının öne çıktığı klip, tepkiye neden oldu. Tepkilerden bazıları şöyle:

CHP'li Seyit Torun: Milli Takım’ın resmi hesabı, AK Parti’nin tanıtım bülteni değildir. Ay-yıldızlı forma siyasetin değil, milletin formasıdır. Siyasi parti propagandası yapılması kabul edilemez.

İYİ Partili Turhan Çömez: İHA’larla, SİHA’larla, TOGG’larla, savaş uçaklarıyla; ABD seferine çıkıyoruz. Erdoğan’ın talimatıyla, AKP tarafından hazırlanan marş eminim tüm dünyaya korku salmıştır. Klibi izleyen rakip takımların hiçbirisi sahaya çıkacak cesareti dahi bulamaz. Hazır gitmişken Erdoğan şu bizim F-35’leri de alıverse bari. İstismar etmediğiniz bir tek milli takım kalmıştı!

CHP'li Burhanettin Bulut: İHA’lar, SİHA’lar, füzeler, TOGG’lar, savaş uçakları… Dünya Kupası’na mı gidiyoruz, savaşa mı? Milli Takımımız, siyasi propagandanın değil, 86 milyonun ortak sevinci ve değeridir. Futbola siyaset sokup da milletin hevesini kaçırmayın.

CHP'li Sibel Suiçmez: Milli takımımız ortak değerimizdir. Bu takım tüm vatandaşlarımızın ve dünyanın dört bir yanında yaşayan soydaşlarımızın gururudur. Bir siyasi parti teşkilatının hazırladığı marş Ulusal takımımızın sembolü olamaz. Milli takımımızı sadece iktidar partisinin desteklemesini isteyenler hem milli takımımıza hem de milletimize en büyük kötülüğü edenlerdir. Biz milli takımımızı partiler üstü görüyor, milletimizi ayrıştıracak şekilde hazırlanan bu marşı kabul etmiyoruz.

Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller: Futbol milli takımımızdan ziyade AKP videosu olmuş; Sürekli Erdoğan görüntüleri, sonra TOGG’lar, savaş uçakları, savaş gemileri, füzeler… Arada da milli takım. Videoda Erdoğan’ın topla temas süresi bazı milli futbolcularımızdan fazla örneğin…