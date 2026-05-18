AKP'den flaş 'grup toplantısı' kararı: Bakanlardan basına konuşmamaları istendi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanlığı, bakanlara gönderdiği yazıda, partinin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorduğu sorulara yanıt verilmemesi istedi.

Bakanlara bugün gönderilen yazıda, AKP adına gereken gündem değerlendirmelerinin Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığı belirtilerek, toplantı öncesinde bakanlarca basına beyanat verilmesinin salonun hazırlanmasıyla ilgili sıkıntıya neden olduğu öne sürüldü.

AKP Grup Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Haftalık Olağan Grup Genel Kurul Toplantılarımızda Partimiz ve Grubumuz adına yapılacak gündem değerlendirmeleri ile gerekli bilgilendirmeler Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız tarafından yapılmaktadır.

Grup toplantılarımız öncesinde Sayın Bakanlarımız tarafından Grup toplantı salonumuzda basına veya ajanslara beyanat verilmesi, röportaj ve bilgilendirme yapılması, Grup toplantı salonumuzun hazırlanmasında da sıkıntı oluşturmaktadır.

Bu nedenle; Grup toplantımız öncesi Sayın Bakanlarımızın salonumuzda basına yönelik herhangi bir bilgilendirme yapmamaları hususunda hassasiyetlerini istirham ederiz."