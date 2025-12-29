Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'den Leyla Zana'ya destek ziyareti

29.12.2025 13:36:00
Haber Merkezi
AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Bursaspor-Somaspor maçında küfürlü tezahüratlarla hedef alınan eski HDP'li milletvekili Leyla Zana'yı ziyaret etti.

16 Aralık 2025'te oynanan Bursaspor-Somaspor karşılaşmasında, tribünlerdeki bir grup eski HDP milletvekili Leyla Zana’yı hedef alan küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu. 

 

 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratlara ilişkin, "Bu kapsamda meydana gelen olaylara ilişkin bant çözümlemeleri ve benzeri incelemeler yürütülüyor. Yetkili kuruluşlar bu konu üzerinde çalışıyor" açıklaması yapmıştı. 

MHP yönetiminden birçok siyasinin de destek açıklamasında bulunduğu Zana'ya AKP'den bir ziyaret geldi.

AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Zana'yı evinde ziyaret ettiği ana ait bir fotoğrafı X hesabından paylaştı. 

AKP'li vekil fotoğrafa Türkçe ve Kürtçe "Kıymetli Leyla Zana'ya saygı ziyaretim... Nazik misafirperverliği için teşekkürler..."notunu düştü. 

 

 

