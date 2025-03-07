AKP dinlemedi, Çayırhan Termik Santrali özelleştirildi: 'Değerinin 8 kat altına verildi'

Yayınlanma: 07.03.2025 - 15:41

Güncelleme: 07.03.2025 - 15:53

Çayırhan Maden Ocağı ve Çayırhan Termik Santrali’nin kamunun elinden çıkarılmak istendiği ihale, işçilerin aylardır devam ettirdiği eylemlere rağmen yapıldı.

Özelleştirme ihalesini 20 milyar TL ile en yüksek teklifi veren Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi kazandı.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, ihaleye ilişkin tepkisini şu ifadelerle gösterdi:

"Adrese teslim ‘Çayırhan termik santrali ve maden sahalarının’ özelleştirme ihalesi tamamlandı.

Kazanan yine AK Parti bürokrasisi oldu. 164 Milyar Lira değerindeki varlıkların ihalesini, Akçadağ Grup 20 Milyar Lira teklifle kazandı.

Aradaki fark 8 Kat! Kamu zararı 144 Milyar Lira! Acilen bu ihaleyi iptal edin!"

"164 MİLYAR LİRALIK SANTRAL 20 MİLYAR TL'YE SATILDI"

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de "Varlıklarının toplam değeri 164 milyar TL olan Çayırhan termik santrali 20 milyar TL'ye yandaş bir firmaya satıldı. Yandaşa rant sağlama ve daha fazla kar elde etme hırsı ülkemizin varlıklarının yok pahasına satılmasına neden oluyor. alırken kar eden firmanın, işletirken de kar etmek için yeterli ve gerekli önelemleri almaması durumunda iş cinayetleriyle karşı karşıya kalacağız. Madende çalışan işçilerin durumu ne olacak belli değil. Ermenek'te, Soma'da yaşananlar hafızalarımızda tazeliğini koruyor. Bu ihale derhal iptal edilmeli ve Çayırhan termik santrali mevcut haliyle çalışmalarına devam etmelidir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası hakkında alınan özelleştirme kararının ardından eyleme geçen işçiler, mücadelelerinin ardından ihaleyi erteletmeyi başarmıştı.

10 Şubat’ta Ankara yürüyüşüne başlatıp Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan işçiler, özelleştirmenin iptali taleplerini tekrar etmişti. İhale gününe kadar çeşitli eylemlerle seslerini duyurmaya çalışan işçiler son güne dek direnişlerini sürdürmüştü.