AKP dönemi tarikat yurtlarına yaramış: 3331 tarikat yurdu var

22 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Öğrenci Sendikası tarafından Gençliğin Barınma Sorunu 2022 raporu hazırlandı. Raporda Türkiye’nin içinde bulunduğu barınma krizi, Türkiye’de gençlerin barınma krizi başlıkları altında temel sorunlar incelendi. Cemaat ve tarikat yurtlarının iktidar tarafından desteklendiğine de dikkat çekildi.

Raporda, barınmanın en önemli sorunlarından biri olan cemaat yurtlarında tekelleşme olduğu kaydedildi. Özel yurtlar olarak nitelendirilen vakıf, dernek, şahıs, ticari, kamu üniversitesi yurtları ve özel işletmelere ait olduğu belirtilen yurtların sayısının 4 bin 692 olduğu açıklandı. Raporda, 2006 yılında Türkiye’deki resmi tarikat yurdu sayısının 1723 olduğu belirtilirken 2022 yılında yüzde 93 artarak resmi tarikat yurdu sayısının 3 bin 331 olduğu bilgisi yer aldı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAYAL

Söz konusu krizden en çok öğrencilerin etkilendiği kaydedilen raporda, “10 milyona yaklaşan öğrencinin bulunduğu ülkemizde toplam KYK yurdu sayısı 800 bin öğrencinin barınma ihtiyacını karşılayacak kapasitede. Buna karşılık yurtların koşulları her geçen gün kötüleşmekte. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde özel yurt ücretleri ise ortalama 6-7 bin liradan, merkezi ilçelerde 1+1 dairelerin kiraları ise 8-10 bin liradan başlıyor. Ayda 850 lira KYK bursu ya da kredisi alarak geçinmeye çalışan öğrenciler için bu tutarları ödemek hayalin de ötesinde” denildi.

KİRALAR REKOR KIRDI

Raporda, OECD ülkeleri arasından 2022’nin üçüncü çeyreğinde hazırlanan rapora göre Türkiye’nin en yüksek kira fiyatlarının olduğu ülke olduğuna dikkat çekildi. Buna karşın, eğitim bütçesinin gerilediği belirtildi.

‘İSTİF POLİTİKASI’

Rapora göre, 5 yıllık süreçte yurt sayılarında hiçbir artışın olmadığını hatta 2018 yılındaki yurt sayısından bile geri düşüldüğü belirtildi. 2021-2022 yıllarında yalnızca üç yeni yurdun yapıldığı ve kapasitenin 64 bin kişi artırıldığı bilgisi de eklendi. KYK yurtlarının insanca bir yaşamdan çok uzak bir durumda olduğuna dikkat çekilen raporda, mimari planlar göz ardı edilerek istif politikası üzerinden kotenjan artırımı yapıldığı da kaydedildi.