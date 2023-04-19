AKP Düzce milletvekili adayları kim? 2023 AKP Düzce milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Düzce milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Düzce milletvekili adayları kim? AKP Düzce milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:19
AKP Düzce milletvekili adayları kim? 2023 AKP Düzce milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Düzce milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Düzce milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Düzce milletvekili adayları kim? AKP Düzce milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Düzce milletvekili adayları tam listesi...

AKP DÜZCE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AYŞE KEŞİR

ERCAN ÖZTÜRK

HAKAN KUŞÇUOĞLU


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