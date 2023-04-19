AKP Düzce milletvekili adayları kim? 2023 AKP Düzce milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:19

Güncelleme: 19.04.2023 - 17:19

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Düzce milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Düzce milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Düzce milletvekili adayları kim? AKP Düzce milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Düzce milletvekili adayları tam listesi...

AKP DÜZCE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AYŞE KEŞİR

ERCAN ÖZTÜRK

HAKAN KUŞÇUOĞLU