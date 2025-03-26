Evrim Alasya'dan boykot çağrısına destek!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 12:20

Güncelleme: 26.03.2025 - 12:27

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestoların beşinci gününde de Saraçhane’de büyük bir kalabalık toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklama kararının ardından bir kez daha halkı Saraçhane’ye davet etti. Binlerce kişinin katıldığı buluşmada, Özel’in merkez ve yandaş medyaya yönelik boykot çağrısı dikkat çekti.

BOYKOT ÇAĞRISINA ÜNLÜLERDEN DESTEK

Özgür Özel’in çağrısına ünlü oyuncu Evrim Alasya da destek verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alasya, şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu'nun haksız yere tutuklanması, yalnızca bir kişiye değil, halkın iradesine yapılan bir müdahaledir. Bu adaletsizliğe karşı durmanın pek çok yolu var. Elimizdeki en barışçıl ve en etkili yöntemlerden biri boykot. Tüketim azaldığında vergiler düşer, halka sırtını dönmüş iktidarın tek dayanağı sermaye sarsılır. Kararlı bir boykot, devlet mekanizmalarını doğrudan etkileme gücüne sahiptir. Geri adım atmayacağız. Boykotun etkisi zamanla büyür. Kararlılık ve disiplinle sürdüreceğiz."