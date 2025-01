AKP'li Dağ'dan 'Gezi' açıklaması: 'Her zaman yargılamayla karşı karşıya kalacaklar'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 17:21

Güncelleme: 25.01.2025 - 17:21

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin İzmir Kadın Kolları 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşurken 2013 Gezi Parkı eylemleri üzerinden başlatılan yeni soruşturmaya ilişkin konuştu.

İzmir İktisat Kongre Binası’nda yapılan kongredeki konuşmasında Hamza Dağ, “Bir taraf inşa eden diğer taraf yakan yıkan ve ateşi temsil eden taraf. Habil toprakta, kabil ateşte. Hz. Ömer ile Ebu Cehil’in hikayesine bakın. Abdülhamid Han’a karşı 10 yılda bu coğrafyayı yerle bir eden İttihat ve Terakki. Kim ne tarafta, siz ne taraftasınız? Biz ne taraftayız? 23 yıllık süreçte biz hep yapan ve inşa eden tarafta olduk. Bu ülkenin dört bir tarafını inşa ettik, insanlar özgür olsun diye canla başla uğraştık. Ama karşımıza; 2008’de kapatma davası, 2013’te Gezi Olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz vardı. Tarihin hangi tarafındayız? Ateşte mi, toprakta mı? Hepimiz topraktayız. Biz bu ülkeye katkı sağlayan taraftayız" diye konuştu.

"HER AN YARGILANMAYLA KARŞI KARŞIYA KALACAKLAR"

Daha sonra sözü menajer Ayşe Barım'a yönelik yürütülen ve ünlü isimlerin de ifadeye çağrıldığı Gezi Parkı soruşturmasına getiren Dağ "Bugün Gezi Olayları’ndan dolayı hesap sorulmasından birileri rahatsız oluyormuş. CHP Genel Başkanı, gelmiş İzmir’de Gezi Olayları’ndan dolayı rahatsızlıklarını dile getirip sürecin takipçisiyiz demiş. O gün vandallık yapanlar, yakıp yıkanlar yanına kar olacağını mı zannetti? Hukuk zamanı geldiğinde hesabını soracak. Biz o günleri gayet iyi hatırlıyoruz. Çankaya’da nereleri yakıp yıktıklarını iyi biliyoruz. Bunu organize edenler her an yargılanma ile karşı karşıya kalacaktır. Deliller ortaya çıktıkça nasıl yargılananlar oluyorsa zaman aşımı süresi içinde bu işi organize edenler her zaman için yargılama ile karşı karşıya kalacaktır. Bu ülkeye milyar dolarlarca zarar verdiniz, bunun hesabını görmediğiniz için rahat ettiniz. Ama dün bunun hesabı, deliller ortaya çıktıysa hukuk önünde, bundan sonra da sorulmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.