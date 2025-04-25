AKP Genel Başkan Yardımcısı Demir: '1994'ten 2019'a kadar suiistimal, rüşvet, herhangi bir şey duydunuz mu?'

Yayınlanma: 25.04.2025 - 13:32

Güncelleme: 25.04.2025 - 14:53

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AKP Bursa İl Başkanlığında yaptığı konuşmada İBB'ye açılan soruşturma kapsamında yapılan operasyona ilişkin konuştu.

"En çok gelen sorulardan bir tanesi, 'Bu kadar yolsuzluk, suiistimal, rüşvet konuşuluyor da siz bunun neresindesiniz?' diye bize soruluyor" diyen Demir, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak. Sayın Cumhurbaşkanımız, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bu tarihten 2019'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti 2001 yılında kuruldu ama düşünce olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 ruhuyla başlattığı ve aslında İstanbul'a o kısa dönemde yaptığı olağanüstü vizyoner projelerle oradan vatandaşlarla birlikte başlattığımız bu hizmet hareketini daha sonra merkezi hükümetle bütün ülkeye yaymış olduk. Dolayısıyla 1994 yılından 2019 yılına kadar ben, mesela size soruyorum; böylesine bir suiistimal, rüşvet, herhangi bir şey duydunuz mu? Ülkeyi altüst edecek böylesine korkunç olaylarla karşılaştık mı? Karşılaşmadık. Rahmetli Kadir Topbaş ağabeyimizle tam 15 yıl birlikte çalıştık. Hiç kimse Kadir Topbaş Bey ile veya daha önce 1994 yılından 2019'a kadar herhangi bir şeyi konuşamaz bu konuda."