AKP Genel Başkan Yardımcısı Şen: Bütün partiler 2018'deki seçim sonuçlarıyla aynı noktada

14 Aralık 2022 Çarşamba, 12:43

AKP Araştırma, Geliştirme ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, aralık ayı itibarıyla bütün partilerin oy oranının 2018 seçimlerine çok yakın bir noktada olduğunu belirtti.

Teşkilatlarının çalışmaları sonucu oy oranlarının sürekli arttığını öne süren Şen, eğilimin yukarıya doğru devam ettiğini söyledi. Şen, "Halihazırdaki durum, diğer partileri bir bütün olarak söyleyecek olursam, aralık ayı itibarıyla bütün partiler ilginç bir şekilde 2018 Haziran'ında yapılan seçim sonuçlarıyla hemen hemen aynı noktadalar. Yani düşüşler oldu, yükselişler oldu derken bugünkü nokta, 2018'deki çizgi. Fakat, analizler AK Parti'nin yüzde 45'in üzerine, Cumhurbaşkanımızın oyunun yüzde 55'in üzerine, Cumhur İttifakı oyunun da yüzde 55'in üzerine çıkabileceğini gösteriyor" diye konuştu.

"NOBEL ERDOĞAN'A VERİLSİN"

Partisinin oy oranlarında zaman zaman düşüşlerin yaşandığını dile getiren Şen, bu durumu dünyadaki ekonomik kriz, Covid-19, Ukrayna-Rusya savaşı gibi dışsal olayların Türkiye'yi de etkilemiş olmasına bağladı. "AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinin vatandaşın gözünde ayrı bir yeri olduğunu" söyleyen Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşımız, 'Evet, bir sorun var ama bu sorunu yine Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı çözecek.' diyor, bunu görüyor. Bu süreçte özellikle Ukrayna-Rusya savaşında çözümü getiren toplantıların Türkiye'de yapılması, bunlara Cumhurbaşkanı'mızın liderlik etmesi, onu bütün dünyada ön plana çıkardı. Tahıl krizinde Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde 400 milyon insanın açlık sorununun çözülmesi, çok büyük bir insani krizin ortadan kaldırılmış olması, onun çok büyük bir siyasi lider olduğunu gösterdi. Nobel Barış Ödülü Recep Tayyip Erdoğan'a verilmeli."

"ANKET ŞİRKETLERİ YALAN SÖYLÜYOR"

Her ay 3-4 anket yaptırdıklarını ve sürekli sahayı takip ettiklerini belirten Şen, kendi çalıştıkları şirketler dışındaki anket firmalarından meslektaşlarıyla fikir alışverişinde bulunduklarını da anlattı. Anket yapmayıp yalan söyleyen bir güruhun bulunduğunu ifade eden Şen, "Sadece yalan söylüyorlar, manipülasyon yapıyorlar, gayriahlaki davranıyorlar. Araştırma etiğine, bilimsel etiğe asla riayet etmiyorlar. Bilimsel bir uzmanlık da yok onlarda zaten" diye konuştu.