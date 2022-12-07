Son anket açıklandı: Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 10 puan önünde; AKP psikolojik eşiğin altında
Avrasya Araştırma şirketi son anket sonucunu paylaştı. Ankete göre AKP yüzde 30'un altında kalırken, adaylık yarışında da Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın yüzde 10 puan önüne geçiyor.
Seçimlere altı aydan az süre kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin anketlerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve liderliğini üstlendiği iktidar partisinin birçok ankette, ekonomik krizin de etkisiyle erime yaşadığı görülüyor. Bu durum son olarak Avrasya Araştırma’nın anketine yansıdı.
Şirketin sahibi Kemal Özkiraz, yaptıkları anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Avrasya araştırma şirketinin anketine 1612 kişi katıldı.
Anket sonuçları şöyle;
CHP: Yüzde 27,1
AKP: Yüzde 25,1
(Yüzde 30 ve altı, siyaset bilimciler tarafından iktidar partisi için 'psikolojik eşik' olarak adlandırılıyor. )
İYİ Parti: Yüzde 11,4
HDP: Yüzde 10,1
MHP: Yüzde 5,0
Bu noktada seçim barajının AKP ve MHP'nin çalışmaları neticesinde geçtiğimiz aylarda yüzde 10'dan yüzde 7'ye çekildiğini hatırlatalım.
DEVA Partisi: Yüzde 2,9
Zafer Partisi: Yüzde 1,7
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,3
Diğer: Yüzde 1,5
Kararsız: Yüzde 13,9
Ankette dikkat çeken bir soru daha yer aldı. Avrasya Araştırma şirketi ankete katılanlara, 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde altılı masanın ortak adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan yarışırsa hangi adaya oy verirsiniz?' diye sordu.
Bu soruya 'Kemal Kılıçdaroğlu' yanıtını verenlerin oranı yüzde 48,2 oldu.
Erdoğan' yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 37,5 olarak ölçüldü.
Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşı kalması durumunda Kılıçdaroğlu farkla kazanıyor.
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