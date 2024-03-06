AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi: Seçime kadar emekli aylığına ek zam yapılacak mı?

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, gazetecilerin "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar bir düzenleme olur mu?" sorusuna yanıt verdi.

AA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 16:44
AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi: Seçime kadar emekli aylığına ek zam yapılacak mı?
Abone Ol google-news

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusu üzerine, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'a kadar TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

"HAZİRAN SONU, TEMMUZ BAŞI..."

Meclis'in muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

SSK, Bağ-Kur, memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 49.25 olarak belirlenmişti. En düşük emekli aylığı ise 10 bin TL'ye yükseltilmişti. İktidarın seçim öncesi emekli aylıklarına ek zam yapacağı iddia edilmişti.

Öte yandan, 3 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyelerine seçim ayarı yapılacağı iddiaları da gündeme gelmişti.

Şubat ayı enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından emeklilerin maaşlarına ve bayram ikramiyelerine ek zam gelip gelmeyeceği ise merak konusu olmuştu.


Emekli haberleri Bireysel emeklilik haberleri Bağ-kur emeklileri haberleri Bireysel emeklilik sistemi haberleri Emekli aylığı haberleri emekli ikramiyesi haberleri emekli maaşı haberleri emekli maaşları haberleri

İlgili Haberler

Son dakika... Özgür Özel'den Erdoğan'a: 'Emeklinin cebinden ayda beş buçuk altın çalmış'

Son dakika... Özgür Özel'den Erdoğan'a: 'Emeklinin cebinden ayda beş buçuk altın çalmış'
CHP'li Bekir Başevirgen hesapladı: Emekli menemenle oruç tutsa maaşın yarıya yakını gidiyor

CHP'li Bekir Başevirgen hesapladı: Emekli menemenle oruç tutsa maaşın yarıya yakını gidiyor
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika: İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde hissedildi… Çanakkale’de 4.9 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika: İstanbul, Balıkesir ve çevre illerde hissedildi… Çanakkale’de 4.9 büyüklüğünde deprem!
Günlük burç yorumları: 7 Mart 2024 Perşembe Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mart 2024 Perşembe Koç burcu yorumu
AKP ve MHP arasında adaylık krizi: 'Bunlar seçimden sonra bizi rafa kaldırırlar'

AKP ve MHP arasında adaylık krizi: 'Bunlar seçimden sonra bizi rafa kaldırırlar'
İmamoğlu, Halk Ekmek’te satılacak Ramazan pide fiyatını duyurdu…

İmamoğlu, Halk Ekmek’te satılacak Ramazan pide fiyatını duyurdu…
Naci Görür'den Çanakkale'deki depreme ilişkin kritik açıklama!

Naci Görür'den Çanakkale'deki depreme ilişkin kritik açıklama!
‘Foodex Japan’ fuarında Türk lezzetleri tanıtılıyor

‘Foodex Japan’ fuarında Türk lezzetleri tanıtılıyor
Murat Kurum ve Binali Yıldırım'la aynı karede: AKP'li başkan fuhuştan tutuklandı

Murat Kurum ve Binali Yıldırım'la aynı karede: AKP'li başkan fuhuştan tutuklandı
Günlük burç yorumları: 7 Mart 2024 Perşembe Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mart 2024 Perşembe Boğa burcu yorumu