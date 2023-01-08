AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan: Seçimi cumhurbaşkanı kararıyla yapmak istiyoruz

Yayınlanma: 08.01.2023 - 19:55

Güncelleme: 08.01.2023 - 19:55

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kanal 7’de katıldığı programda konuşan Turan, "Biz 5 yıldan 5 yıla seçim olsun dedik; ama muhalefet ‘5 senedir her yıl erken seçim olacak’ dedi, ama gördüler ki, 18 Haziran’a birkaç ay kaldı. Bu tarihten sonra hangi ayda olursa olsun adını koymak lazım. Bundan sonra yapılacak hiçbir seçim erken seçim değildir, normal seçimdir. Seçim dönemi artık başlamıştır" diye konuştu.

"Biz hala 18 Haziran’ı istiyoruz" diyen Turan, "Ancak Altılı Masa'nın sözcüleri ‘6 Nisan’dan önce yapılacak seçimlere açığız, sonrası için bize gelmeyin’ dediler. ‘Bize gelmeyin’ demek, ‘Meclis'ten seçim kararını çıkartmayacağız’ demektir, biz de diyoruz ki ‘bakalım uygun olan tarih hangisiyse, hac mevsimi var, okulların kapanması var, Ramazan ve Kurban bayramları var, hangi tarih uygunsa Cumhurbaşkanımız Anayasanın kendisine verdiği yetkiyle (madd2 116) kararı verir. Biz de seçim takvimini başlatalım’ diyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bülent Turan, şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanımız seçim kararı aldıktan sonra bu karar Resmi Gazete'de yayımlanacaktır. O yayımladıktan sonra da 60 gün sonraki ilk pazar günü seçim var demektir. Hiç olmadığı kadar güçlü liderliğe ihtiyacımız var. Tüm dünyada yaşanan süreç ortada. Cumhurbaşkanımız da Cumhur İttifakı da büyük bir farkla seçimi alacaktır. İddia ediyorum, Cumhurbaşkanımız tarihin en yüksek oyunu alacaktır. Meclis’te de şu ankinden daha fazla sandalye alacağız.

EYT AÇIKLAMASI

Turan, EYT düzenlemesi hakkındaysa, “En geç ocak ayı sonunda Meclis’te olur diye düşünüyorum. Şubat ayının ortalarına kadar yasalaşır diye bekliyoruz. En geç Mart’ta ilk maaşlar alınabilir. Şu anki Meclis takvimine göre bunu söyleyebiliriz” dedi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ SİNYALİ VERMİŞTİ

Uzun süre muhalefetten gelen erken seçim çağrılarına kapıları kapatan AKP’de seçimlerin öne alınmasına sıcak bakan hamleler gelmeye devam ediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ”Belki biraz tarihin öne çekeceğimiz seçimlerin önemini siz de biliyorsunuz” demiş; ”Mevsim şartlarını dikkate alarak (seçim tarihini) güncelleyebiliriz” şeklinde konuşmuştu.

Son zamanlarda iktidarın atacağı adımların işaret fişeğini yakan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de iki gün önce erken seçim için anayasada iki yolun bulunduğunu belirterek ”Zamanında da olsa erkene de alınsa hazırız” dedi.