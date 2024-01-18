AKP Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal kimdir? Ülkü Öcal kaç yaşında, nereli?
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP'nin Iğdır Belediye Başkanı adayı belli oldu. AKP Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal olarak duyuruldu. Peki, AKP Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal kimdir? Ülkü Öcal kaç yaşında, nereli?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal oldu. Peki, AKP Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal kimdir? Ülkü Öcal kaç yaşında, nereli?
ÜLKÜ ÖCAL KİMDİR?
Ülkü Öcal, Iğdır Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Belediyecilikte 25 yıla yakın deneyime sahip olan Öcal, Iğdır Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta.
Ülkü Öcal, AK Parti'den Iğdır Belediye Başkanlığı için aday adaylığında bulunma kararı almış ve bu süreçte adaylık başvurusunu yapmak amacıyla mevcut görevinden istifa etti.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim için AK Parti tarafından Iğdır Belediye Başkan Adayı gösterilmiştir.
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