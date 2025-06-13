Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP İl Başkanı duyurdu: 'Manisa Büyükşehir Belediye başkanı seçiminde aday çıkarmıyoruz'

AKP İl Başkanı duyurdu: 'Manisa Büyükşehir Belediye başkanı seçiminde aday çıkarmıyoruz'

13.06.2025 13:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKP İl Başkanı duyurdu: 'Manisa Büyükşehir Belediye başkanı seçiminde aday çıkarmıyoruz'

AKP Manisa il başkanı Süleyman Turgut, Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını duyurdu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Kurban Bayramı'nın birinci günü yaşadığı elektrik çarpması sonucu tedavi altına alındığı hastanede 9 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından, belediye meclisi yeni başkanını belirlemek üzere 16 Haziran'da toplanacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP Grubu seçimde aday çıkarmayacağını duyurdu. Kararı AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut kamuoyuna açıkladı.

Turgut, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Manisa Teşkilatımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız ve Meclis üyelerimizle aldığımız ortak karar doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacağımızı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz."
İlgili Konular: #Manisa Büyükşehir Belediyesi #Ferdi Zeyrek

İlgili Haberler

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek için düzenlenen mevlit programına katıldı
Özgür Özel, Ferdi Zeyrek için düzenlenen mevlit programına katıldı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da vefat eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Hatuniye Camii’nde düzenlenen mevlit programına katıldı.
Tek tek yazdılar: Manisalılardan Ferdi Zeyrek'e duygulandıran veda
Tek tek yazdılar: Manisalılardan Ferdi Zeyrek'e duygulandıran veda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Manisa’da kurulan taziye alanına gelen yurttaşlar, duygularını taziye defterine yazdı. Başkan Zeyrek’e duydukları sevgiyi kaleme döken yurttaşlar, onun Manisa’ya kattığı değerleri, halkla kurduğu sıcak bağları ve geride bıraktığı derin izleri anlattı.
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten yeni açıklama: 'Hukuki yollara başvurulmuştur'
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten yeni açıklama: 'Hukuki yollara başvurulmuştur' Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek sosyal medyadaki hakaretlerle ilgili hukuki süreci başlatacağını açıkladı.