AKP İl Başkanı duyurdu: 'Manisa Büyükşehir Belediye başkanı seçiminde aday çıkarmıyoruz'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Kurban Bayramı'nın birinci günü yaşadığı elektrik çarpması sonucu tedavi altına alındığı hastanede 9 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından, belediye meclisi yeni başkanını belirlemek üzere 16 Haziran'da toplanacak.
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP Grubu seçimde aday çıkarmayacağını duyurdu. Kararı AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut kamuoyuna açıkladı.
Turgut, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"AK Parti Manisa Teşkilatımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız ve Meclis üyelerimizle aldığımız ortak karar doğrultusunda, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacağımızı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz."