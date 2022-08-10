AKP İl Başkanı Halil İbrahim Erkan'ın sicili kabarık çıktı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:52

Şırnak'taki kamu arazilerine el koyduğunu duyurduğumuz Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan'ın kardeşi AKP İl Başkanı olarak görev yapan İbrahim Halil Erkan'ın geçmiş yıllarda karşılıksız çek dolandırıcılığı yaptığı ortaya çıktı.

İbrahim Halil Erkan'ın 2006 yılında 'karşılıksız çek keşide etme (düzenleme) suçu, 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından incelendi ve suç tespit edildi.

Dolandırıcılık yaptığı tespit edildiği, Erkan'ın davacıya 2 bin 300 TL ödeyerek ceza almaktan kurtulduğu tutanaklara yansırken o yıllarda bu tutarı bile ödeyecek gücü olmadığı iddia edildi.





AKP'DE GÖREVE BAŞLADIKTAN SONRA GES'İN SAHİBİ KONUMUNA GELDİ

2017 Eylül ayında AKP İl Başkanı olarak göreve yapmaya başlayan Erkan'ın, 2020 yılında kurduğu KAİZEN Enerji Şirketi faaliyete geçtikten kısa süre sonra hidroelektrik yatırımları yaptığı öne sürüldü.

Şırnaklı yurttaşlar tarafından Güneş Enerji Sistemi'nin (GES) sahibi konumuna geldiği belirtilen Erkan'ın son model cipini şirketin üzerine alarak vergi muafiyetiyle kullandığı ihbar edildi.

KARDEŞİNE DE DAVA AÇILDI

Geçen günlerde akrabalarına özel kadro açtığı öne sürülen Erkan'ın kardeşi Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan'a da kamu arazilerine el koyduğu iddiasıyla Şırnak Maliye Hazinesi tarafından dava açılmıştı.

Şırnak Kadastro Mahkemesi, rektör Erkan’ın, Şırnak ili Çakırsöğüt Köyü'nde Hazine’ye ait 22 bin 671 metrekare araziyi kendi adına yazdırdığını belirterek yapılan incelemelerde alanın özel mülkiyete konu edilemeyeceğine karar verdi.

Rektör Erkan, karara itiraz etti. Dosya Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.

CHP ŞIRNAK İL BAŞKANI: "BÖLGEYİ TALAN ETTİLER'

Öte yandan CHP Şırnak İl Başkanı Cangir Bilin, İbrahim Halil Erkan hakkındaki iddiaları doğrular nitelikte "Hak, hukuk, adalet yok. Bölgeyi talan etti. İbrahim Hakkı milyarder oldu. 100 bin hükümet gelse İbrahim'in pisliğini temizleyemez" ifadelerini kullandı.