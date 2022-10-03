AKP'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışına tepki

03 Ekim 2022 Pazartesi, 23:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Başörtüsü konusunda bizim de yanlışlarımız oldu. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz. Yarın grup toplantısının ardından teklifimizi Meclis'e vereceğiz'' açıklamasına 6'lı masadan destek gelirken; AKP'den de tepkiler gelmeye başladı.

''ASLOLAN YASA DEĞİL VESAYETÇİLERLE İŞ TUTMAMAKTIR''

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasal düzenlemenin değil 'vesayetçilerle' birlikte hareket etmemenin önemli olduğunu belirtti.

Tayyar, ''Anayasa ve yasalarımızda başörtüsü yasağı yoktur. Vesayetçi anlayışın laiklik bahanesiyle uyguladığı yasak vardı. Bu konudaki yasayı AYM’ye götürüp iptal ettiren CHP’ydi. Yasak Erdoğan liderliğinde AK Parti’yle aşıldı. Aslolan yasa değil vesayetçilerle iş tutmamaktır'' ifadelerini kullandı.

Anayasa ve yasalarımızda başörtüsü yasağı yoktur.



Vesayetçi anlayışın laiklik bahanesiyle uyguladığı yasak vardı.



Bu konudaki yasayı AYM’ye götürüp iptal ettiren CHP’ydi.



Yasak @RTErdogan liderliğinde AK Parti’yle aşıldı.



Aslolan yasa değil vesayetçilerle iş tutmamaktır. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) October 3, 2022

''YA HAKİKİ ÖZÜR DİLEYİN YA DA SÜKUT EDİN''

AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin ise ''Türkiye’de kanunsuz hukuksuz yaratıcısı icracısı iknacısı olduğunuz “Başörtüsü” yasakları size rağmen nihayet bulmuştur. Onca yıl milyonlarca kadının hayatını mahvettikten sonra ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin'' ifadelerini kullandı.