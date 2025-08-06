Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP Konya Milletvekili Baykan'dan dikkat çeken 'diploma skandalı' açıklaması: 'Dünyanın her yerinde olabilecek bir korsanlık söz konusu'

AKP Konya Milletvekili Baykan'dan dikkat çeken 'diploma skandalı' açıklaması: 'Dünyanın her yerinde olabilecek bir korsanlık söz konusu'

6.08.2025 16:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKP Konya Milletvekili Baykan'dan dikkat çeken 'diploma skandalı' açıklaması: 'Dünyanın her yerinde olabilecek bir korsanlık söz konusu'

AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Türkiye'nin gündemine oturan diploma skandalına ilişkin yaptığı açıklamada "Dünyanın her yerinde olabilecek bir korsanlık" dedi.

Sahte diploma skandalı Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Henüz konuya ilişkin herhangi bir bürokratın istifası söz konusu olmazken AKP'den konuya ilişkin savunmalar yapılmaya başlandı. 

AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın, bazı üst düzey bürokratların elektronik imzalarının taklit edilerek düzenlenen sahte belgelerin kamuoyunda yankı uyandırmasının ardından yaptığı açıklama dikkat çekti. 

''DÜNYANIN HER YERİNDE OLABİLİR''

Baykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Üst düzey bürokratların imzalarını taklit ederek sahte diplomalar, ehliyetler düzenleyen bir çete güvenlik birimlerince yakalanıp yargıya teslim ediliyor. Sahte belge alan kişi sayısı 200. Dünyanın her yerinde olabilecek bir korsanlık söz konusu ve 50 yıl ile yargılananlar var. Hal böyleyken operasyonel gücünü epey kaybetmiş uyuşturucu müptelası sponsorların yemlenmesi ile yayın yapan batıcı tayfa hemen devreye girip 86 milyonun kafasını karıştırmaya çalışan algı çalışması yapıyorlar.

''150 YILLIK HESAP ALEYHİNİZE DÖNDÜ''

Yemezler. Bi bitmediniz (bitmenizi de istemeyiz) ama yerli kadrolar da epey mesafe aldı. Manşetler ile ülke gündemini zıplattığınız zamanlar artık uf oldu.150 yıllık hesap artık aleyhinize döndü, bunu görün. Görmek istemediğiniz de aşikar. Siz bilirsiniz.”

İlgili Konular: #AKP #konya #diploma

İlgili Haberler

Türkiye Barolar Birliği'nden 'sahte diploma' tepkisi!
Türkiye Barolar Birliği'nden 'sahte diploma' tepkisi! 'Sahte diploma soruşturması' ile ilgili açıklama yapan TBB, "Kamu düzenine duyulan güveni ve vefat eden meslektaşlarımızın hatırasını hedef alan bu hukuka aykırı fiiller karşısında, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vererek en ağır şekilde cezalandırılması için kamu davasını ve yürüyen soruşturmayı etkin şekilde takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.
İki iddianamenin birleştirildiği sahte diploma davasında Osmanoğlu’nun dosyası ayrıldı: İddia var tespit yok
İki iddianamenin birleştirildiği sahte diploma davasında Osmanoğlu’nun dosyası ayrıldı: İddia var tespit yok Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde iki iddianamenin birleştirildiği sahte e-imza ve diploma davasında 199 kişi yargılanırken, aralarında Abdülhamit’in torunu Kayıhan Osmanoğlu’nun da bulunduğu 8 kişinin soruşturması ayrıldı. Çetenin elebaşı “Ziya Hoca” kod adlı Ziya Kadiroğlu’nun aynı suçtan daha önce de cezaevinde kaldığı öğrenildi.
DEM Partili Cengiz Çiçek, 'sahte belge' ve 'diploma' skandalını Meclis'e taşıdı!
DEM Partili Cengiz Çiçek, 'sahte belge' ve 'diploma' skandalını Meclis'e taşıdı! DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek, sahte belge ve diploma şebekesinin faaliyetleri ile ilgili kamu kurumlarının ihmal ve sorumluluklarının, dijital sistemlerdeki yapısal açıkların ve siyasi sorumluluk zincirinin araştırılması amacıyla önerge verdi.
CHP'li Ulaş Karasu'dan 'sahte diploma' tepkisi: 'Her biri ayrı koltukta sefa sürüyor'
CHP'li Ulaş Karasu'dan 'sahte diploma' tepkisi: 'Her biri ayrı koltukta sefa sürüyor' Sahte diploma tartışmalarına ilişkin bir açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Kamuda yolsuzluklar, usulsüzlükler çürümeyi beraberinde getirdi. Bir yandan bu iktidarın yarattığı zenginler zenginliklerine zenginlik katarken, diğer yandan da liyakatsiz ve sahte diplomalarla onlarca insan kamuda göreve geliyor. Bu sistem, ilk seçimde artık son bulacak" dedi.