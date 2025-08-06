CHP'li Ulaş Karasu'dan 'sahte diploma' tepkisi: 'Her biri ayrı koltukta sefa sürüyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, sahte diploma skandalına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

E-imzası çıkarılan sahte diploma Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın hem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) sorumlu Bakan Yardımcısı hem de Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğuna dikkat çeken Karasu, şunları kaydetti:

"Sahte imza ve diploma skandalı Ankara Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ile kamuoyunun dikkatine geldi. Ben bu konuyu Meclis'e de taşımış, soru önergesi de vermiştim, ama her zamanki gibi geçiştirme yanıtlar verildi. Oysa, iddianameye göre sahte e-imzası çıkarılan kişiler arasında bu açıkları denetlemekle sorumlu kişilerden biri olan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu bile var. Ayrıca mesele diploma olunca hiç kimse BTK'dan sorumlu Fatih Bey'in eline kimse su dökemez. Ama Fatih Bey bunu bir kenara bırakmakla kalmamış, yıllardır denetlemekle görevli olduğu bir şirketin yönetim kurulu koltuğu üzerinden maaş alıyor. Yani işiyle ilgilenmek yerine, milletin kesesinden diploma koleksiyonu yapıp cüzdanını şişirmiş. Bütün bunlardan sorumlu olması gereken bakan ise oralı bile değil. Yani balık baştan kokmuş. Önce Bakan'ın istifa etmesi gerekiyor.

"BU SİSTEM, İLK SEÇİMDE ARTIK SON BULACAK"

Atanmayan gençler intihar ederken, işsiz sayımız 13.5 milyona dayanmışken, her şeyin ve herkesin kendisine bağlı olmasını isteyen bunu tek kriter olarak gören iktidarın yakınları, her biri ayrı koltukta sefa sürmeye devam ediyor. Kamuda yolsuzluklar, usulsüzlükler çürümeyi beraberinde getirdi. Bir yandan bu iktidarın yarattığı zenginler zenginliklerine zenginlik katarken, diğer yandan da liyakatsiz ve sahte diplomalarla onlarca insan kamuda göreve geliyor. Bu sistem, ilk seçimde artık son bulacak."