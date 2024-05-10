AKP koridorlarında konuşulanlar sızdı: 'Radikal adımlar atılmazsa sonumuz gelebilir'

Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:55

Güncelleme: 10.05.2024 - 09:57

Siyaset gündemi yeni anayasa tartışmalarına odaklansa da; AKP içerinde yerel seçim hezimeti konuşulmaya devam ediyor.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın yazısına göre AKP koridorlarında dolaşan fısıltılar partinin geleceği bakımından soru işaretleriyle dolu.

"HALKTAN KOPTUNUZ"

Babacan'ın yazısınına göre; Erdoğan'ın sevdiği anketler hiç de iyi şeyler söylemiyor. Babacan "AKP, “Nerede yanlış yaptık?” diye sordu: “Halktan koptunuz, halkı ezdiniz” yanıtını aldı" diye yazdı.

Yazının ilgili bölümleri şöyle:

"Yerel seçimdeki yenilgisinin şaşkınlığını üzerinden atan iktidar partisi, hatalarını görmek için özel bir araştırma yaptırdı. Araştırmasız da ortada olan durum, bir kez daha halk tarafından teyit edildi. Araştırma sonuçları, ekonomik krizin en büyük neden olduğunu ortaya koyarken, ‘partinin halkan koptuğuna’ ilişkin saptama net bir mesaj olarak görüldü.

AKP yönetimi, kongreye kadar olan süreçte sürüklendikleri girdaptan çıkmak için öneriler hazırlamaya çalışıyor. Kötü yönetimin sonuçları ve yapılması gerekenler ortadayken, kamuoyu araştırmalarını dayanak yapan yönetim, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a birkaç aşamadan oluşan bir rapor sunmaya hazırlanıyor.

Partinin Strateji Kurulu, son toplantısında önlerine konulan araştırmayla herkesin bildiği gerçeklerle bir kez daha yüzleşti. Araştırma, vatandaşların yüzde 55’inin AKP’ye oy vermeme gerekçesi olarak kötü ekonomiyi ve hayat pahalılığını gösterdi. En önemli ikinci başlık 'Partinin halktan koptuğu' oldu. Emeklilerin ve dar gelirlilerinin durumu da ilk üç sırada yer aldı. Kamuoyu araştırmasındaki bir değer önemli konu, CHP’nin halen oylarını koruduğu ve AKP’nin önünde olduğu gerçeğiydi."

'RADİKAL ADIMLAR ATILMALI'

"Parti kurmayları arasında, radikal adımlar atılmazsa AKP’nin sonunun geleceğini söyleyenler var. Kişilerden çok, zihniyetin ve anlayışın değişmesi gerektiği konuşuluyor kulislerde. Genel merkez ekibi, yaptırdıkları araştırmanın yanı sıra SETA gibi kuruluşlardan ve bazı STK’lardan görüş alarak atılacak adımlara ilişkin başlıkları oluşturmaya çalışıyor."