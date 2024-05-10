AKP koridorlarında konuşulanlar sızdı: 'Radikal adımlar atılmazsa sonumuz gelebilir'

Yerel seçimde hezimet yaşayan AKP, yaptırdığı son araştırmada “Nerede yanlış yaptık?” diye sordu. Gazeteci Nuray Babacan'ın haberine göre parti "Halktan koptunuz, halkı ezdiniz” yanıtını aldı. Parti kurmaylarına göre radikal adımlar atılmalı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:55
AKP koridorlarında konuşulanlar sızdı: 'Radikal adımlar atılmazsa sonumuz gelebilir'
Abone Ol google-news

Siyaset gündemi yeni anayasa tartışmalarına odaklansa da; AKP içerinde yerel seçim hezimeti konuşulmaya devam ediyor.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın yazısına göre AKP koridorlarında dolaşan fısıltılar partinin geleceği bakımından soru işaretleriyle dolu.

"HALKTAN KOPTUNUZ"

Babacan'ın yazısınına göre; Erdoğan'ın sevdiği anketler hiç de iyi şeyler söylemiyor. Babacan "AKP, “Nerede yanlış yaptık?” diye sordu: “Halktan koptunuz, halkı ezdiniz” yanıtını aldı" diye yazdı.

Yazının ilgili bölümleri şöyle:

"Yerel seçimdeki yenilgisinin şaşkınlığını üzerinden atan iktidar partisi, hatalarını görmek için özel bir araştırma yaptırdı. Araştırmasız da ortada olan durum, bir kez daha halk tarafından teyit edildi. Araştırma sonuçları, ekonomik krizin en büyük neden olduğunu ortaya koyarken, ‘partinin halkan koptuğuna’ ilişkin saptama net bir mesaj olarak görüldü.

AKP yönetimi, kongreye kadar olan süreçte sürüklendikleri girdaptan çıkmak için öneriler hazırlamaya çalışıyor. Kötü yönetimin sonuçları ve yapılması gerekenler ortadayken, kamuoyu araştırmalarını dayanak yapan yönetim, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a birkaç aşamadan oluşan bir rapor sunmaya hazırlanıyor.

Partinin Strateji Kurulu, son toplantısında önlerine konulan araştırmayla herkesin bildiği gerçeklerle bir kez daha yüzleşti. Araştırma, vatandaşların yüzde 55’inin AKP’ye oy vermeme gerekçesi olarak kötü ekonomiyi ve hayat pahalılığını gösterdi. En önemli ikinci başlık 'Partinin halktan koptuğu' oldu. Emeklilerin ve dar gelirlilerinin durumu da ilk üç sırada yer aldı. Kamuoyu araştırmasındaki bir değer önemli konu, CHP’nin halen oylarını koruduğu ve AKP’nin önünde olduğu gerçeğiydi."

'RADİKAL ADIMLAR ATILMALI'

"Parti kurmayları arasında, radikal adımlar atılmazsa AKP’nin sonunun geleceğini söyleyenler var. Kişilerden çok, zihniyetin ve anlayışın değişmesi gerektiği konuşuluyor kulislerde. Genel merkez ekibi, yaptırdıkları araştırmanın yanı sıra SETA gibi kuruluşlardan ve bazı STK’lardan görüş alarak atılacak adımlara ilişkin başlıkları oluşturmaya çalışıyor."


AKP haberleri

İlgili Haberler

AKP’li başkanın mirası ‘borç’ oldu: Mamak Belediyesi’nin borcu hesaplandı!

AKP’li başkanın mirası ‘borç’ oldu: Mamak Belediyesi’nin borcu hesaplandı!
'TÜGVA' ve 'Ensar' iptal: AKP'den CHP'ye geçen Çekmeköy'de yeni dönem

'TÜGVA' ve 'Ensar' iptal: AKP'den CHP'ye geçen Çekmeköy'de yeni dönem
AKP'li Mustafa Varank ile CHP'li Veli Ağbaba arasında 'Şatafat' tartışması

AKP'li Mustafa Varank ile CHP'li Veli Ağbaba arasında 'Şatafat' tartışması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem için riskli bölgeleri açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem için riskli bölgeleri açıkladı
9 Mayıs 2024 Perşembe reyting sonuçları açıklandı!

9 Mayıs 2024 Perşembe reyting sonuçları açıklandı!
Üsküdar Belediyesi'nden Medipol Hastanesi inşaatına durdurma kararı

Üsküdar Belediyesi'nden Medipol Hastanesi inşaatına durdurma kararı
Eşinin isteğiyle başladı, Antalya’nın gururu oldu: 4 ülkeye satış yapıyor

Eşinin isteğiyle başladı, Antalya’nın gururu oldu: 4 ülkeye satış yapıyor
Seçim öncesi tartışma konusuydu: İmamoğlu'ndan yeni 'köfte' paylaşımı

Seçim öncesi tartışma konusuydu: İmamoğlu'ndan yeni 'köfte' paylaşımı
Kirli Sepeti’nde yeni gelişme: Dizi devam edecek mi?

Kirli Sepeti’nde yeni gelişme: Dizi devam edecek mi?
İstanbul'da ekmeğe zam: Ekmeğin yeni fiyatı ne kadar oldu?

İstanbul'da ekmeğe zam: Ekmeğin yeni fiyatı ne kadar oldu?
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 10 Mayıs 2024 Cuma TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 10 Mayıs 2024 Cuma TV yayın akışı