AKP’li başkanın mirası ‘borç’ oldu: Mamak Belediyesi’nin borcu hesaplandı!

31 Mart Yerel Seçimleri’nde AKP’den CHP’ye geçen Mamak Belediyesi’nin borcu ortaya çıktı. AKP’li Murat Köse’den kalan borcun faizleri hesaplanmamış olarak 1 milyar 133 milyon 867 bin 771 lira olduğu açıklandı.

Emirhan Çoban
Yayınlanma: 08.05.2024 - 17:23
AKP’li başkanın mirası ‘borç’ oldu: Mamak Belediyesi’nin borcu hesaplandı!
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31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’li Veli Gündüz Şahin’in galip geldiği Mamak Belediyesi’nin borçları ortaya çıktı. Mamak Belediyesi’nden alınan bilgilere göre eski Mamak Belediye Başkanı AKP’li Murat Köse’den kalan borç miktarının 1 milyar 133 milyon 867 bin 771 lira olduğu öğrenildi.

Açıklamaya göre tüm borçların vadesi geçmiş olup, faiz tutarları borcun ödeme aşamasında hesap edileceğinden faiz tutarları borca dahil edilmedi. 

Belediyenin kalem kalem borçları ise şu şekilde:

Banka kredi borçları: 440 milyon 867 bin 195 lira

Belediye Personel Ltd. Şti'ne ait borçlar: 334 milyon 893 bin 400 lira

Firma Borçları: 212 milyon 171 bin 357 lira

Vergi Dairesi borçları: 45 milyon 603 bin 230 lira

Kamulaştırmalar: 33 milyon 846 bin 628 lira

Belediye Mabel A.Ş.’ye ait borçlar : 22 milyon 639 bin 190 lira

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı: 15 milyon 136 bin 669 lira

Ankara Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı: 12 milyon 844 bin 851 lira

SGK prim borçları: 9 milyon 870 bin 490 lira

Personele ilişkin borçlar: 3 milyon 807 bin 826 lira

Sosyal destek yardımları: 2 milyon 186 bin 931 lira. 


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