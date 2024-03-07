AKP kulislerinde İstanbul adayının heyecan yaratmadığı ve partiyle uyumsuzluk yaşadığı konuşuluyor

Yayınlanma: 07.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.03.2024 - 04:00

AKP’nin yerel seçimde İstanbul adayı olarak gösterdiği eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un AKP İstanbul İl Örgütü ile sorun yaşadığı öğrenildi. AKP kulislerinden edinilen bilgiye göre, Murat Kurum’un açıklandığı andan itibaren parti teşkilatında ve kamuoyunda heyecanı oluşturamadığı, parti teşkilatıyla arasında da bir uyumsuzluk olduğu iddia edildi.

Her geçen gün gaflarına bir yenisini ekleyen Kurum, AKP İstanbul İl teşkilatında güvenini yitirdi. AKP kulislerinde “Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya inip mitingler düzenlesin. AKP teşkilatlarını harekete geçirmesi gerek” diye konuşulduğu öğrenildi. Kurum ve ekibinde ise ‘teşkilatların ciddi bir zayıflık içerisinde olduğu, herkesin menfaatine göre hareket ettiği ve Erdoğan’ın sahaya inmesinin Kurumu’un aleyhine olacağı’ düşüncesinin olduğu belirtildi.

Öte yandan AKP’li birçok siyasetçinin Murat Kurum’u yönlendirdiği bunun da kendi açısından olumsuz bir etkiye neden olduğu bildirildi.

PSİKOLOJİSİ ETKİLENDİ

İddiaya göre, AKP kulislerinde “Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun projelerini seçim vaadi olarak sundu. İmamoğlu, çıkışları nedeniyle Kurum’u “acemi aday” olarak nitelendirdi. Sık sık gaflarıyla gündeme gelmesi onu psikolojik olarak da etkiledi. Kurum artık her mikrofonu eline aldığında ya da mikrofon uzatıldığında ‘yine bir gaf yapar mıyım’ tedirginliği içinde oluyor” yorumları yapılıyor.

ARKA ARKAYA GAF YAPIYOR

Cumhur ittifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’un son bir aydaki gaflarıyla isminden söz ettirdi. İstanbul’un Beykoz ilçesinin hangi yakada olduğunu karıştıran Kurum, Küçükçekmece mitinginde konuşurken ‘Büyükçekmece’ dedi. İmamoğlu’nu eleştirmeye çalışan Kurum, “vaatlerinin yüzde 87’sini gerçekleştirdiler” ve “Deprem anında İstanbul 11 İle koştu” ifadelerini kullandı. Kendisini protesto eden TOKİ mağdurlarının sloganlarını da destek sloganı sanan Kurum, “Biz kazanırsak Gazze’deki mazlumlar sevinecek” demişti. İmamoğlu’nu eleştirmeye çalışırken ‘rakibi kendisi’ diyen Kurum, katıldığı bir açılışta neyi açtığını unuttu. Fatih ilçesinde yer alan Ordu Caddesi’nin adının Ordu ilinden geldiğini sanan Murat Kurum, baret gafında da bulunarak ‘Ayaklarımıza baretlerimizi... çat... Başımıza baretlerimizi giymişiz’ dedi.

