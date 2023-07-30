AKP kulislerinde konuşulanlar sızdı: Kabinede ilk değişecek bakanlar kimler olur?

Yayınlanma: 30.07.2023 - 13:18

Güncelleme: 30.07.2023 - 13:18

Seçimlerin ikinci turunun ardından AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atanan bakanlar 2 ayı geride bıraktı. Alanlarında çalışmaya başlayan yeni bakanlar ilgiyle izleniyor.

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası'nda yer alan haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “kız okulları”, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “nafaka” sözleri nedeniyle kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ise konuşması değil ama mevcut olumsuz ekonomik tabloda konuşmaması eleştiri konusu.

Süleyman Soylu sonrası görev alan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ise bakanlık içinde imza attığı atama kararları dikkatle izleniyor.

KİMLER TOPUN AĞZINDA?

Bakanlar göreve yeni başladı ancak kulislerde onlara ömür biçenler de var. AKP kulislerine göre ilk gidebilecek bakanlar “İçişleri Bakanı, Hazine Bakanı, Sağlık Bakanı ve Kültür Bakanı” olarak sıralanıyor.