'Yandaştan' al haberi... Kulis: AKP 'İstanbul' için özel bir çalışma yürütüyor

Yayınlanma: 30.07.2023 - 09:47

Güncelleme: 30.07.2023 - 09:48

Mayıs ayında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde oy oranında ciddi bir düşüş yaşamasına rağmen TBMM'de 'en çok oy alan parti' konumunu korumayı başaran AKP'de gözler, Mart 2024'teki yerel seçimlere çevrildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Akit yazarı Sinan Burhan, bu kapsamda AKP'de İstanbul'a ilişkin özel bir çalışma yürütüldüğünü öne sürdü.

Burhan "Anketler yapılıyor. Yerel yönetimler başkanlığı ciddi bir analiz yapıyor. Hemşeri dengesi başta olmak üzere yerel kanaat önderlerine kim olmalı sorusu yöneltiliyor. Şu ana kadar havuzda birçok isim birikti. Ekimde yapılacak büyük kongre sonrası başkanlar açıklanmaya başlayacak" dedi.

'BAZI BELEDİYE BAŞKANLARI SON DÜZLÜKTE ATAĞA KALKMAYA BAŞLIYORLAR'

Sinan Burhan, yazısında şu sözleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız şu an için bu çalışmalara bakıyor. Özellikler AK Parti’nin kazandığı büyükşehirler inceleniyor. Kim kazanır kim kaybeder bu konuyla ilgili bir çalışma var. Başkanların karneleri şu an genel merkezde bulunuyor. Bazı belediye başkanları son düzlükte atağa kalkmaya başlıyorlar. Ancak şimdiden geçmiş olsun denilebilir. Geçen 4,5 yıl boyunca halkın gönlüne girememiş başkanlarla yollar ayrılacak. Halka dokunan, hizmet üreten, hakkında şaibe olmayan başkanlar aşağı yukarı netleşmiş durumda."