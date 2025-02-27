AKP Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti
Yaklaşık iki yıldır AKP Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Melih Berk Sildir, partisinin genel merkeziyle yaptığı istişareler sonucunda görevini bıraktığını açıkladı.
AKP Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir, görevinden ayrıldığını duyurdu. Yaklaşık iki yıldır görevini sürdüren Sildir, kararını partisinin genel merkeziyle yaptığı görüşmelerin ardından aldığını belirtti.
Sildir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda her zaman birlik ve beraberlik içinde olduk. Bu süreçte bana destek veren Gençlik Kolları Yönetimimize, ilçe, belde, köy ve mahalle teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum"
Etiketler: #AKP #melih berk sildir #AKP Gençlik Kolları
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