AKP Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti

Yayınlanma: 27.02.2025 - 13:38

Güncelleme: 27.02.2025 - 13:38

AKP Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir, görevinden ayrıldığını duyurdu. Yaklaşık iki yıldır görevini sürdüren Sildir, kararını partisinin genel merkeziyle yaptığı görüşmelerin ardından aldığını belirtti.

Sildir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda her zaman birlik ve beraberlik içinde olduk. Bu süreçte bana destek veren Gençlik Kolları Yönetimimize, ilçe, belde, köy ve mahalle teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum"