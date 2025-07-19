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AKP'li Şamil Tayyar'dan Murat Çalık'ın tahliye edilmemesine tepki: 'Bunun ahireti de var'

AKP'li Şamil Tayyar'dan Murat Çalık'ın tahliye edilmemesine tepki: 'Bunun ahireti de var'

19.07.2025 18:09:00
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Haber Merkezi
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AKP'li Şamil Tayyar'dan Murat Çalık'ın tahliye edilmemesine tepki: 'Bunun ahireti de var'

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, İBB'yi hedef alan operasyonlar kapsamında tutuklu bulunan ve ağır sağlık sorunları bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın ağır sağlık sorunları yaşamasına rağmen tahliye edilmemesi AKP saflarında da tepkiye yol açtı.

AKP’nin eski milletvekillerinden Şamil Tayyar, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Çalık'ın tutukluluğun sürmesini eleştirdi:

Şamil Tayyar'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, tutuksuz yargılansa ne olur? Dava düşer mi? Deliller karartılır mı? Yurtdışına mı kaçar? Sahi ne olur?

Bazı yorumlara bakıyorum:

‘Cezaevine girmeden turp gibilerdi şimdi hastalandılar.’

‘Geçmişte bize zulmederken kimsenin sesi çıkmadı.’

‘Acırsan acınacak hale gelirsin.’

Hukuk, intikam duygusuyla değil adaletle tesis edilir. Yarış, kötülükte değil iyilikte olur. En önemlisi, bunun bir de ahireti var.

Yapmayın."

İlgili Konular: #şamil tayyar #Mehmet Murat Çalık

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